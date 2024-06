video suggerito

Elezioni Piemonte 2024, il fac simile della scheda elettorale, simboli e come votare i candidati Sabato 8 e domenica 9 giugno si vota per le elezioni regionali in Piemonte 2024. I seggi saranno aperti sabato dalle ore 15 alle 23 e domenica dalle 7 alle 23. I candidati sono Alberto Cirio per il centrodestra, Gianna Pentenero per il centrosinistra, Sarah Disabato per il Movimento 5 stelle, Francesca Frediani per Piemonte popolare e Alberto Costanzo per Libertà.

A cura di Luca Pons

Le elezioni regionali in Piemonte si svolgeranno sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. I seggi saranno aperti sabato dalle ore 15 alle 23 e domenica dalle 7 alle 23. Le operazioni di spoglio inizieranno subito dopo la chiusura dei seggi, ma poiché in contemporanea si svolgono le elezioni europee il conteggio dei voti per le regionali inizierà solo alcune ore dopo. Un exit poll sarà diffuso subito dopo le 23, mentre bisognerà aspettare almeno diverse ore – probabilmente nel pomeriggio di lunedì – per avere le prime proiezioni basate sui voti già scrutinati. In Piemonte ci saranno anche più di duecento elezioni comunali negli stessi giorni.

I candidati in corsa sono il presidente uscente sostenuto dal centrodestra Alberto Cirio, l'ex assessora torinese Gianna Pentenero per il centrosinistra, la consigliera regionale Sarah Disabato per il Movimento 5 stelle, l'avvocato Alberto Costanzo per Libertà, l'ex consigliera regionale e attivita No Tav Francesca Frediani per Piemonte popolare. Sarà permesso il voto disgiunto: si potrà votare per una lista (ed esprimere fino a due preferenze a candidati di sesso diverso), e poi mettere una X anche sul nome di un candidato presidente che non è sostenuto da quella lista. Sono disponibili i fac simile delle schede elettorali, che saranno diverse in base alla circoscrizione.

I fac simile delle schede elettorali per circoscrizione

Le schede elettorali alle regionali del Piemonte saranno leggermente diverse in ogni circoscrizione, dato che cambierà l'ordine in cui sono inserite le liste. Ecco i fac simile ufficiali:

Fac simile della scheda elettorale nella circoscrizione di Alessandria

Fac simile della scheda elettorale nella circoscrizione di Asti

Fac simile della scheda elettorale nella circoscrizione di Biella

Fac simile della scheda elettorale nella circoscrizione di Cuneo

Fac simile della scheda elettorale nella circoscrizione di Novara

Fac simile della scheda elettorale nella circoscrizione di Torino

Fac simile della scheda elettorale nella circoscrizione Verbano-Cusio-Ossola

Fac simile della scheda elettorale nella circoscrizione di Vercelli

I simboli e i candidati sulla scheda elettorale

L'ordine dei candidati sarà lo stesso in tutte le circoscrizioni, dunque. A cambiare sarà invece l'ordine in cui sono posizionate le liste che appoggiano i candidati – se ce n'è più di una. Si può osservare, infatti, che in tutto il Piemonte i candidati presidente appariranno sulla scheda in questo ordine (dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra:

Alberto Costanzo

Francesca Frediani

Sarah Disabato

Alberto Cirio

Gianna Pentenero

Per i primi tre candidati, a fianco del nome di ciascuno sarà presente la loro lista: Libertà, Piemonte popolare e Movimento 5 stelle. Gli ultimi due, invece, sono sostenuti da più di una lista. In questo caso, l'ordine in cui saranno inserite le liste può variare. Ad esempio, nella circoscrizione di Torino, per il centrodestra saranno presentate in questo ordine:

Noi Moderati

Fratelli d'Italia

Lega

Cirio presidente

Forza Italia

Mentre le liste del centrosinistra seguiranno a Torino questo ordine:

Stati Uniti d'Europa

Pentenero presidente

Piemonte ambientalista e solidale

Alleanza Verdi-Sinistra

Partito democratico

Come si vota alle regionali in Piemonte, regole e voti di preferenza

Il Piemonte ha cambiato la propria legge elettorale nel 2023. Con il nuovo sistema, il candidato presidente che ottiene più voti avrà anche diritto al 55% dei seggi in Consiglio regionale per la sua coalizione. Se il vincitore prende almeno il 45% dei voti, otterrà il 60% dei seggi, mentre se in linea teorica un candidato prendesse più del 60% dei voti alle elezioni la sua coalizione avrà il 64% dei seggi in Consiglio. Saranno ammesse in Regione le liste che superano la soglia di sbarramento: il 5% per le coalizioni e il 3% per le liste singole.

Sulla scheda elettorale ci sarà lo spazio per indicare fino a due preferenze, accanto al simbolo della lista che si intende votare. Gli elettori potranno scrivere un solo nome, oppure scriverne due. Chi ne scrive due dovrà scegliere due persone di sesso diverso, altrimenti la seconda preferenza non sarà considerata valida. Sarà anche possibile esprimere un voto disgiunto. Ovvero, chi lo desidera può votare per un candidato presidente (mettendo una X sul suo nome) e poi votare anche per una lista diversa da quelle che lo sostengono, facendo una seconda X sul simbolo della lista e scrivendo le eventuali preferenze.

I seggi per circoscrizione e l'elezione dei consiglieri

I consiglieri regionali eletti saranno cinquanta in tutto. Almeno dieci saranno assegnati con il sistema maggioritario, mentre gli altri quaranta sono divisi tra le varie circoscrizioni in questo modo:

Nella circoscrizione di Alessandria, 4 seggi

Nella circoscrizione di Asti, 2 seggi

Nella circoscrizione di Biella, 2 seggi

Nella circoscrizione di Cuneo, 5 seggi

Nella circoscrizione di Novara, 3 seggi

Nella circoscrizione di Torino, 21 seggi

Nella circoscrizione del Verbano-Cusio-Ossola, 1 seggio

Nella circoscrizione di Vercelli, 2 seggi