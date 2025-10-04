Elezioni Calabria 2025, il fac simile della scheda elettorale: simboli e come votare i candidati

Elezioni regionali 2025 in Calabria: si vota domenica 5 ottobre, dalle 7 alle 23, e lunedì 6 ottobre dalle 7 alle 15. Non è previsto il voto disgiunto, e si potranno dare fino a due preferenze. I candidati sono il presidente uscente di centrodestra Roberto Occhiuto, l’eurodeputato del M5s sostenuto dal centrosinistra Pasquale Tridico, e Francesco Toscano di Dsp.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni Regionali 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Per le elezioni regionali in Calabria si vota domenica 5 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 6 ottobre dalle 7 alle 15. Per votare è necessario essere muniti di tessera elettorale e carta di identità. Si vota dando la propria preferenza a un candidato presidente, oppure a una delle liste, oppure a entrambi. Non è previsto il voto disgiunto. Si possono esprimere fino a due preferenze. I candidati sono il presidente uscente di centrodestra Roberto Occhiuto, l'eurodeputato del M5s sostenuto dal centrosinistra Pasquale Tridico, e Francesco Toscano di Dsp.

Il fac simile delle schede elettorali per circoscrizione in Calabria

Ecco i fac simile delle schede elettorali nelle elezioni regionali 2025 in Calabria, per le tre circoscrizioni: Nord, Centro e Sud.

Il fac simile della scheda elettorale per la circoscrizione Nord in Calabria

Il fac simile della scheda elettorale per la circoscrizione Centro in Calabria

Il fac simile della scheda elettorale per la circoscrizione Sud in Calabria

I simboli e i candidati sulla scheda elettorale

I candidati presidente sono gli stessi in tutte le circoscrizioni, quindi da questo punto di vista non ci sono differenze sulla scheda elettorale. Sono diversi invece i candidati delle singole liste, quelli di cui si può scrivere il nome a fianco della loro lista.

Leggi anche Edmondo Cirielli verso la candidatura a presidente della Regione Campania per il centrodestra

Roberto Occhiuto del centrodestra è sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia (il suo partito), Lega, Noi moderati, Udc, Sud chiama Nord, Forza azzurri e la lista civica Occhiuto presidente. Pasquale Tridico, del centrosinistra, ha l'appoggio di Partito democratico, Movimento 5 stelle (il suo partito), Alleanza Verdi-Sinistra, Casa riformista (che raccoglie diversi schieramenti liberal-democratici di centro, tra cui Italia viva), Democratici progressisti e la lista civica Tridico presidente. Infine, Francesco Toscano corre con la lista Democrazia sovrana popolare.

Come si vota alle regionali in Calabria, regole e voti di preferenza

Alle elezioni regionali 2025 in Calabria si potrà scegliere di votare per un candidato presidente, oppure anche solo per una delle liste che lo sostengono. In questo caso, il voto sarà assegnato automaticamente anche al candidato presidente. Infatti, non è possibile effettuare il voto disgiunto. Se per esempio si vota per il candidato di centrodestra e per un partito di centrosinistra, o viceversa, la scheda non è considerata valida.

Quante preferenze di voto è possibile esprimere

Quando si vota alle regionali in Calabria è possibile esprimere fino a due preferenze. Per farlo, bisogna scrivere i nomi delle persone scelte nelle due righe a fianco del simbolo della lista a cui appartengono. Attenzione: le due preferenze devono andare a persone di genere diverso. Se si vota per due donne, oppure per due uomini, solo la prima preferenza viene contata.

I seggi per circoscrizione e l'elezione dei consiglieri

Alle regionali 2025 in Calabria, la circoscrizione Nord assegnerà 9 seggi. La circoscrizione Centro ne assegnerà 8 e la circoscrizione Sud gli altri 7, per un totale di 24 seggi assegnati con il metodo proporzionale. Altri sei sono assegnati con il metodo maggioritario. L'ultimo dei 31 seggi totali spetta al presidente di Regione eletto.