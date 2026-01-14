È morta Valeria Fedeli, sindacalista ed ex ministra dell’Istruzione durante il governo Gentiloni

È morta questa mattina Valeria Fedeli, politica, sindacalista, vicepresidente del Senato ed ex ministra dell’Istruzione durante il governo Gentiloni. Originaria di Treviglio, la storica dirigente politica aveva 76 anni. Non si conoscono le cause del decesso. Il deputato Pd e collega Piero Fassino ha parlato di “un male inesorabile e feroce”.

È morta questa mattina Valeria Fedeli, politica, sindacalista ed ex ministra dell'Istruzione durante il governo Gentiloni. Ne danno l'annuncio i suoi cari. La storica dirigente politica aveva 76 anni. Non si conoscono le cause del decesso. Il deputato Pd e collega Piero Fassino, commentando la triste notizia, ha parlato di "un male inesorabile e feroce". La donna era stata tra le fondatrici del comitato femminista "Se non ora, quando?".

Chi era Valeria Fedeli, sindacalista e dirigente politica

Nata a Treviglio nel 1949, Fedeli ha un passato come sindacalista di peso all'interno della Cgil, prima nella direzione nazionale, poi come segretaria generale della FILTEA-CGIL (Federazione italiana lavoratori tessili abbigliamento cuoio calzature). Nel 2012 è stata vicepresidente della Federconsumatori.

In quello stesso anno lascia il sindacato per dedicarsi alla politica. Candidata con il Partito democratico alle politiche del 2013, viene eletta senatrice e poi vicepresidente di Palazzo Madama. Per un breve periodo, tra gennaio e febbraio 2015 ha presieduto l'aula del Senato, subentrata a Pietro Grasso, chiamato temporaneamente a svolgere il ruolo di Presidente della Repubblica dopo la morte di Napolitano.

Nel 2016 Fedeli entra a far parte della squadra di governo guidata da Paolo Gentiloni come ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Nel 2018 si ricandida alle politiche e viene eletta nuovamente senatrice, mentre alle elezioni del 2022 non viene ricandidata.

È nota anche per la sua attività a favore della causa femminista. Fedeli infatti, è tra le fondatrici del comitato "Se non ora, quando?" che si pone l'obiettivo di promuovere la parità di genere e contrastare la rappresentazione degradante delle donne nei media e nella politica.

Sposata col senatore Pd Achille Passoni, anche lui sindacalista di lungo corso nella Cgil, Fedeli ha vissuto fino a questo momento nella sua casa, a Roma.

Fassino (Pd): "Donna coraggiosa, ci mancherà"

"Un male inesorabile e feroce ci ha portato via Valeria Fedeli. Per molti anni prestigiosa dirigente nazionale della CGIL e del sindacato tessile europeo, poi Vicepresidente del Senato e Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca. Donna coraggiosa, sempre in prima linea in ogni battaglia per l'affermazione dei diritti dei lavoratori, delle donne, dei giovani, dei cittadini, credeva in una sinistra riformista capace di esprimere una cultura di governo", ha scritto sui social Piero Fassino, deputato del Pd. "Ci mancherà e sempre ne ricorderemo con gratitudine la sua lucidità intellettuale, la sua passione civile, la sua generosità. Ad Achille e ai suoi cari la più affettuosa vicinanza in queste ore di inconsolabile dolore".

Anche Irene Manzi, responsabile nazionale scuola del Pd ha commentato la morte della politica: "La nostra comunità è profondamente colpita ed addolorata dalla scomparsa della cara Valeria Fedeli. Una donna forte e generosa, una politica acuta e intelligente, che ha saputo rappresentare con integrità i valori del Partito Democratico nelle istituzioni. Personalmente, ho avuto la straordinaria fortuna di lavorare con lei sui grandi temi dell'educazione, della formazione e dei saperi. Esperienze e un lungo confronto che mi hanno arricchita e di cui le sarò sempre riconoscente. Per Valeria quasi tutto era "politico" ed è attraverso questa chiave che ha dato il suo contribuito alla storia recente della sinistra italiana. Le siamo tutti grati per ciò che ci ha lasciato e ci mancherà profondamente. Un abbraccio ad Achille e ai suoi cari".