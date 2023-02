Dopo le polemiche a Sanremo Matteo Salvini dice che la Rai dovrebbe essere gratis come Mediaset Per il ministro e vicempremier Matteo Salvini la Rai non dovrebbe far pagare il canone: “Mediaset va in onda senza chiedere un euro”, ha detto, aggiungendo di non aver visto il Festival di Sanremo.

A cura di Annalisa Cangemi

Il segretario della Lega e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, sulla scia delle polemiche nate durante la 73esima edizione del Festival di Sanremo che si è appena concluso, ha detto che la Rai non dovrebbe più far pagare il canone, come del resto avviene con le reti private Mediaset. Insomma il servizio pubblico dovrebbe essere gratis: "Una cosa su cui ragionare sarà la Rai, quanto costa agli italiani, sull'opportunità di togliere il canone dalla bolletta della luce, pensare se la Tv pubblica non possa essere gratis senza gravare sul portafoglio dei cittadini. Mediaset va in onda senza chiedere un euro, anche la Rai potrebbe sforzarsi di fare altrettanto", ha detto questa sera a Fuori dal coro, su Retequattro.

È evidente che Salvini insegua Meloni e Fratelli d'Italia, che dopo la gestione dell'ospitata di Zelensky, gli attacchi di Fedez al viceministro Bignami e alla ministra della Famiglia Roccella, e il bacio tra Rosa Chemical e il rapper milanese marito di Chiara Ferragni, ha chiesto le dimissioni dei vertici Rai.

Salvini però dice di non aver seguito la kermesse musicale: "Non ho seguito Sanremo perché ho lavorato, non per spocchia", ha spiegato il vicepremier aggiungendo che se "hanno provato ad usarlo politicamente per avvantaggiare la sinistra, hanno sbagliato clamorosamente, visto che gli italiani in Lombardia e Lazio hanno votato in maniera esattamente opposta a come immagino Fedez si sarebbe auspicato".

Il vicepremier ha bocciato l'esibizione di Rosa Chemical, contro cui prima dell'inizio dell'inizio del Festival si era già espressa la deputata Maddalena Morgante di Fratelli D’Italia in Aula: "Uno che mima atti sessuali non mi sembra una trasgressione o un inno alla libertà ma pessimo gusto", ha ribadito Salvini. "Mi auguro – ha detto ancora il leader del Carroccio – che Sanremo torni a essere il Festival della canzone".