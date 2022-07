Di Maio contro Conte: “Temo voglia ripetere il Papeete e aprire crisi di governo per andare al voto” Il ministro Luigi Di Maio attacca il leader del M5s Giuseppe Conte: “Sulla crisi di governo ci auguriamo che prevalgano in tutti i leader di partito responsabilità, serietà e senso delle istituzioni. Temo però che qualcuno stia solo cercando il pretesto per generare l’incidente di percorso”.

A cura di Annalisa Cangemi

In due lunghe interviste, rilasciate a Corriere della Sera e la Repubblica, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio chiarisce che la sua rottura con Il M5s, che lo ha portato a fondare un nuovo movimento, Insieme per il Futuro, non è stata un'operazione suggerita dal presidente del Consiglio Draghi, come ipotizza qualche suo ex collega pentastellato. Lo stesso leader Giuseppe Conte, che domani incontrerà Draghi per un faccia a faccia, non esclude che possa esserci stata una spinta da Palazzo Chigi: "Una scissione così non si coltiva in poche ore. Da un po’ c’era un’agenda personale al di fuori della linea politica del Movimento. È stato Draghi a suggerirlo? Ne parlerò con lui lunedì".

Ma il ministro Di Maio vuole sgomberare il campo da equivoci: "Non scherziamo su queste cose", taglia corto, rimandando al mittente le accuse di Grillo, che gli dà del "traditore". "In questo momento – spiega – se il governo cade, non so a quali livelli può schizzare lo spread: vecchia e temibile creatura con cui abbiamo già fatto i conti. Ma, certo per le famiglie, i costi continueranno ad aumentare e i tassi sui mutui a salire, l'impatto sarà devastante. Perché nel mondo c'è grande fiducia in questo governo, nel premier Draghi e nel nostro Capo dello Stato Mattarella. Ed è un dato da cui non possiamo prescindere".

Il titolare della Farnesina torna ancora sulle ragioni della sua scelta: "Dopo aver tollerato in silenzio, per mesi, io e oltre 60 colleghi e amici abbiamo dovuto prendere le distanze da chi ci stava portando dalla parte sbagliata della storia. Da chi voleva portare l'Italia su posizioni anti-Nato, da chi è troppo ambiguo sul sostegno all'Ucraina, da chi è rimasto in silenzio invece di prendere le distanze dall'endorsement di Mosca".

Secondo il ministro la ricostruzione fatta dal sociologo De Masi, secondo cui Draghi avrebbe chiesto a Grillo la testa di Conte, sarebbe falsa: "Hanno smentito entrambi i diretti interessati. La questione è chiusa. Dispiace per chi l'ha usata per fini propagandistici contro il Paese".

Ma la crisi di governo, con l'uscita del M5s e un eventuale appoggio esterno, è ancora uno scenario possibile: "Sulla crisi di governo ci auguriamo che prevalgano in tutti i leader di partito responsabilità, serietà e senso delle istituzioni. Temo però che qualcuno stia solo cercando il pretesto per generare l'incidente di percorso. Sarebbe grave, perché premeditare un incidente per andare al voto anticipato significa non comprendere che siamo davanti a una situazione emergenziale", dice al Corriere della Sera. "Tutti ci ricordiamo del Papeete, ho paura che qualcuno voglia emulare quel gesto. Andare al voto adesso significa bruciare i fondi del Pnrr e rischiare di andare in esercizio provvisorio perché non potremmo approvare la legge di bilancio. Invece di trasformare questa fase in un momento di ripresa, porteremmo il Paese nel baratro".

Di Maio dopo l'estate lancerà una convention per il suo muovo movimento: "Insieme per il futuro non è un partito personale, è la base di un nuovo progetto che deve aggregare e allargarsi sempre di più alla società civile, agli amministratori locali e regionali che più di tutti hanno aiutato gli italiani. Nei prossimi giorni aderiranno già i primi sindaci. Dopo l'estate lanceremo una grande convention di idee dove si parlerà di temi e di futuro". Alla domanda se entrerà nel campo largo o nel Pd e se sia disposto ad allearsi con il M5S di Conte per battere la destra sovranista, risponde: "In questo progetto non c'è spazio per sovranismi, populismi ed estremismi".