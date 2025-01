Delmastro: “Quadro apocalittico contro polizia, agenti non devono aver terrore di intervenire” Il sottosegretario alla Giustizia Delmastro risponde alle domande di Fanpage.it. sul ddl Sicurezza e sulla proposta di uno ‘scudo penale’ per le forze dell’ordine: “Devono poter agire senza il terrore dell’intervento”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Redazione

Di Marco Billeci e Annalisa Cangemi

Il sottosegretario alla Giustizia Delmastro, in una lunga intervista a Fanpage.it, ha confermato le indiscrezioni su un possibile intervento del governo, per garantire una sorta di scudo penale per gli agenti delle forze dell'ordine, per atti compiuti durante il servizio quando "è evidente l'antigiuridicità del fatto", conferendo ai magistrati la possibilità di archiviare direttamente la posizione dei soggetti coinvolti.

"‘Scudo panale' è più una definizione giornalistica", le forze dell'ordine "Devono poter agire senza il terrore dell'intervento", ha detto il sottosegretario di Fdi a Fanpage.it, citando il maresciallo dei carabinieri Luciano Masini, indagato per eccesso di legittima difesa per aver sparato e ucciso un uomo, un cittadino egiziano 23enne che aveva già ferito a coltellate quattro persone, due 18enni e due anziani. Per la vicenda, avvenuta nel Rimenese, il ministro della Difesa Crosetto ha proposto nei giorni scorsi un encomio solenne per il maresciallo. "Il carabiniere di Rimini ha fatto il suo dovere".

Delmastro ha detto che sarà sempre un magistrato a decidere se iscrivere o meno nel registro degli indagati un agente. "Se ci saranno aree grigie di impunità? Quando la situazione è lampante, quando uno ha già accoltellato 5 persone…". Secondo Delmastro esiste in Italia un'emergenza sicurezza, legata anche agli episodi di violenza in cui sono stati coinvolti membri delle forze dell'ordine: "Dieci poliziotti aggrediti a Milano, otto a Roma, un ordigno contro una caserma dei carabinieri in Emilia-Romagna, un carabiniere che rischiava di essere tirato giù da un'autovettura a Torino, l'assalto a caserme e commissariati. Le sembra un'invenzione della destra? È un'emergenza sistemica, 270 agenti feriti nel 2024, aggressioni inaudite, un quadro apocalittico, che a casa mia è un'emergenza", ha detto Delmastro. "Non c'è la manina né di Andrea Delmastro né Giorgia Meloni dietro a quei delinquenti dei centri sociali che assaltano le forze dell'ordine". Per questo chiede l'immediata approvazione del disegno di legge sicurezza in discussione in Senato.