Bimbi di 10 anni si picchiano in strada, polizia chiama i genitori ma devono dividere anche loro Scenario della bruttissima scena la città di Bolzano dove sono dovuti intervenire gli agenti di polizia. Vista la tenera età dei minori coinvolti, contro di loro non sono stati adottati provvedimenti ma il caso segnalato ai servizi sociali.

A cura di Antonio Palma

Bimbi di appena 10 anni che si picchiano selvaggiamente tra loro in strada, la polizia che interviene allertando anche i genitori ma questi, una volta sul posto, non trovano meglio da fare che litigare anche tra di loro arrivando quasi alle mani. Scenario della bruttissima scena la città di Bolzano, nello specifico via Palermo dove per calmare gli animi sono dovuti intervenire gli agenti di polizia della squadra Volanti.

L'episodio risale al pomeriggio di martedì scorso quando alla centrale operativa della polizia è arrivata la segnalazione allarmata di alcuni passanti che hanno indicato una furibonda violenta in corso, nel mezzo della strada, tra due ragazzini di giovanissima età. Accorsi sul posto, i poliziotti si sono trovati di fronte due bambini di appena 10 anni di età che però si picchiavano con inaudita violenza.

Dopo averli divisi e bloccati, gli agenti hanno scoperto che uno di loro aveva anche uno spray urticante al peperoncino che poco prima aveva usato sul volto del rivale causandogli forti irritazioni e bruciore agli occhi. Mentre il gruppo attendeva l'arrivo dell'ambulanza del 118 per soccorrere il minore sofferente, sul posto sono accorsi anche i rispettivi genitori.

Dopo aver compreso l'accaduto, gli adulti però non sono stati da meno e hanno iniziato a loro volta ad insultarsi pesantemente, arrivando quasi alle mani. L'alterco fortunatamente non è degenerato grazie ai poliziotti che sono riuscivano a calmare gli animi e a dividere i due gruppi.

Vista la tenera età dei minori coinvolti, contro di loro non sono stati adottati provvedimenti di carattere penale ma, vista la gravità dell'accaduto, la vicenda è stata segnalata ai servizi sociali per eventuali futuri provvedimenti.