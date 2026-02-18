Politica
video suggerito
video suggerito
Opinioni

Da oggi il referendum sulla giustizia è un voto su Giorgia Meloni

L’attacco scomposto di GIorgia Meloni contro i giudici che “continuano a ostacolarci” è il segnale: da ora in poi la premier entra attivamente nella campagna del referendum sulla giustizia. Sarà la mossa vincente per il Sì, o un boomerang per il governo?
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Francesco Cancellato
3 CONDIVISIONI
Immagine

Avete presente quei martelletti accanto all’estintore? Quelli dove c’è scritto “rompere solo in caso di emergenza”?

Ecco: ieri Giorgia Meloni ha metaforicamente impugnato il martelletto e rotto il vetro, rompendo gli indugi ed entrando a piedi uniti nella campagna per il referendum sulla giustizia.

L’ha fatto in modo scomposto, un po’ come quando  ad Atreju aveva detto di votare Sì per evitare una nuova Garlasco. Stavolta ha preso il caso del migrante condannato 23 volte che non si riesce a rimpatriare, per addossare le colpe alla magistratura – "continuano a ostacolarci", ha detto – e promettere che la riforma della giustizia risolverà in un colpo solo il problema della sicurezza e quelle delle migrazioni, gli unici due temi che mobilitano davvero l’elettorato di destra.

Leggi altro di questo autore
Francesco
Cancellato
Il ministro Nordio sta facendo campagna per il No al referendum, non c’è altra spiegazione
Francesco
Cancellato
Ci vergogneremo di aver fatto parte del Board of Peace di Donald Trump (anche solo come osservatori)
Francesco
Cancellato
Il più grande disastro che ha fatto Donald Trump è quello di cui nessuno parla

Al netto delle argomentazioni un po’ così – che confermano una volta di più quanto la vera posta in gioco della riforma sia la volontà del governo di controllare e orientare l’attività giudiziaria – è stato un ingresso nell’agone salutato con gioia da chi vuole che passi la riforma. Che finora si era dovuto accontentare, come testimonial, del ministro-gaffeur Carlo Nordio e dell’ex magistrato Antonio Di Pietro.  Non esattamente un parterre de roi. 

La discesa in campo di Meloni, tuttavia, ha un rovescio della medaglia non secondario: che per gli elettori, da oggi, è un referendum su di lei. Se ti esponi, se metti in gioco la tua credibilità politica su questa campagna, una vittoria è una tua vittoria, una sconfitta è una tua sconfitta.

Meloni, finora, si era tenuta alla larga dalla campagna referendaria proprio per questo. Perché i primi sondaggi erano rassicuranti, perché poteva starne fuori e vincere comunque, perché poteva capitalizzare politicamente una vittoria quasi certa senza rischiare nulla.

Ora invece che diversi sondaggi dicono che Sì e No sono praticamente pari, la carta Meloni è l’ultima arma, a un mese dal voto, per provare a invertire il trend. Se Meloni ci riesce, ha vinto lei. Se Meloni non ci riesce, ha perso lei.

La domanda è una sola: questa scelta mobiliterà l’elettorato in suo sostegno o chi vuole mandarla a casa, un po’ come accadde con Matteo Renzi e la sua riforma istituzionale il 4 dicembre di dieci anni fa? Allora, il desiderio di mandarlo a casa fu più forte di una riforma che prevedeva il taglio delle poltrone dei parlamentari. Oggi?

Per avere una risposta, toccherà aspettare il 22 e 23 marzo. Ma ormai il vetro è rotto, e il dado è tratto.

Politica Italiana
3 CONDIVISIONI
Immagine
Francesco Cancellato
Francesco Cancellato è direttore responsabile del giornale online Fanpage.it e membro del board of directors dell'European Journalism Centre. Dal dicembre 2014 al settembre 2019 è stato direttore del quotidiano online Linkiesta.it. È autore di “Fattore G. Perché i tedeschi hanno ragione” (UBE, 2016), “Né sfruttati né bamboccioni. Risolvere la questione generazionale per salvare l’Italia” (Egea, 2018) e “Il Muro.15 storie dalla fine della guerra fredda” (Egea, 2019) e"Nel continente nero, la destra alla conquista dell'Europa" (Rizzoli, 2024). Il suo ultimo libro è "Il nemico dentro. Caso Paragon, spie e metodi da regime nell'Italia di Giorgia Meloni" (Rizzoli, 2025)
Immagine
Cuore nuovo per il bimbo trapiantato a Napoli: è quarto in lista. Oggi si saprà se è operabile
Nuovo cuore disponibile, i genitori convocati d'urgenza in ospedale: l'organo parzialmente compatibile
Meloni chiama la mamma del bambino trapiantato di cuore al Monaldi: "Avrete giustizia"
Indagine sul trapianto col cuore bruciato: sotto la lente i tempi dell'intervento al bimbo e il box usato per trasporto organi
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Politica
api url views