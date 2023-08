Crosetto sul generale Vannacci: “Non sopporto pregiudizi né contro la sessualità né contro l’Esercito” Il libro del generale Roberto Vannacci, “Il mondo al contrario”, ha scatenato polemiche per il suo linguaggio discriminatorio, con molti passaggi omofobi. Il ministro Crosetto ha annunciato un esame disciplinare e ha parlato di “farneticazioni”. Poi ha detto che non sopporta i pregiudizi contro la sessualità, ma neanche quelli contro le Forze armate.

A cura di Luca Pons

"Non sopporto tanto i pregiudizi nei confronti della sessualità delle persone quanto quelli (che stanno emergendo con violenza) contro le Forze Armate". Il ministero della Difesa, Guido Crosetto, si è espresso così in merito al libro autoprodotto da generale Roberto Vannacci, "Il mondo al contrario": un testo in cui un intero capitolo è dedicato al mondo Lgbtq, con passaggi come "Cari omosessuali, normali non lo siete, fatevene una ragione!" e il paragone tra le adozioni per le coppie omosessuali e il cannibalismo.

Vannacci, 54 anni, è stato il comandante dei paracadutisti della Folgore, e dal 2020 al 2022 è stato impiegato come addetto per la Difesa nell'ambasciata italiana a Mosca (prima di essere espulso dal Paese e cessare l'incarico, lo scorso settembre, per uno screzio diplomatico tra Russia e Italia legato alla guerra). Oggi invece è al comando dell'Istituto geografico militare, un ente cartografico dell'Esercito e dello Stato che ha sede a Firenze.

Le polemiche sul libro del generale Vannacci

Si tratta quindi di un esponente dell'Esercito a pieno titolo, ancora in attività, e anche per questo il suo libro ha creato scalpore. Non che l'unico argomento sia l'omosessualità: per tutti i temi trattati, dal femminismo all'animalismo, dalla società "multiculturale e multietnica" al mondo Lgbtq, appunto, Vannacci ha espresso posizioni aggressive con un linguaggio fortemente discriminatorio. Parlando di adozioni per coppie omosessuali, ad esempio, ha scritto che se "non è nella natura dell’uomo essere cannibale", allora non dovrebbe esserlo neanche la possibilità di avere dei figli per le famiglie omogenitoriali. Per poi elencare una lunga serie di termini derogatori verso le persone omosessuali, "che sono ormai termini da tribunale" mentre "fino a pochi anni fa erano nei nostri dizionari".

Alcuni passaggi sono stati riportati da Repubblica. Ad esempio quello in cui il generale ha parlato della sua "italianità", e ha detto: "Ritengo che nelle mie vene scorra una goccia del sangue di Enea, Romolo, Giulio Cesare", ma anche "Mazzini e Garibaldi". Dall'altra parte, invece, c'è la pallavolista italiana Paola Egonu, che ha la colpa di essere una donna nera: "Italiana di cittadinanza, ma è evidente che i suoi tratti somatici non rappresentano l’italianità", ha scritto Vannacci.

Sempre in tema di razzismo, il militare ha raccontato anche di quando, nel 1975 a Parigi, girando in metrò fingeva di "perdere l'equilibrio per poggiare accidentalmente la mia mano sopra la loro". Cioè, sopra quella di persone nere che si trovavano vicine a lui. Lo scopo era di "capire se la loro pelle fosse al tatto più o meno rugosa della nostra". C'è anche una sezione dedicata alla crisi climatica, che tocca punti della retorica negazionista come "i cambiamenti climatici ci sono sempre stati", ma aggiunge anche che "è la povertà e il sottosviluppo a produrre più di ogni altro l’inquinamento".

Nella premessa del libro ha sottolineato che si trattava di posizioni personali e non in quanto esponente delle Forze armate italiane. Ma questo ovviamente non ha potuto evitare che scoppiasse una polemica.

La reazione di Crosetto e dell'Esercito

Il ministro Crosetto è intervenuto prima prendendo le distanze e mettendo in evidenza la distinzione tra il generale e l'Esercito: "Non utilizzate le farneticazioni personali di un generale in servizio per polemizzare con la Difesa e le Forze armate", ha detto, sottolineando che le opinioni espresse da Vannacci "screditano l'Esercito, la Difesa e la Costituzione". Poi ha annunciato che il suo ministero avvierà "l'esame disciplinare previsto".

D'altra parte, anche l'Esercito aveva preso le distanze formalmente, con un comunicato: "Si precisa che l'Esercito non era a conoscenza dei contenuti espressi in esso (nel libro, ndr) e che gli stessi non erano mai stati sottoposti ad alcuna autorizzazione e valutazione da parte dei vertici militari. In tal senso l'Esercito si riserva l'adozione di ogni eventuale provvedimento utile a tutelare la propria immagine", hanno fatto sapere i vertici delle Forze armate.

Crosetto però non si è fermato e, nella tarda serata di giovedì, ha aggiunto un commento: "Non sopporto tanto i pregiudizi nei confronti della sessualità delle persone quanto quelli (che stanno emergendo con violenza) contro le Forze armate", ha scritto sui social, mettendo sullo stesso piano le due cose. Questa mattina, il ministro ha continuato per chiarire ulteriormente la sua posizione di estraneità alla polemica: "In un mondo che si divide tra chi vorrebbe buttare il “Generale” all’inferno e chi vorrebbe farne un martire, chi serve il paese guidando pro tempore un’Istituzione come la Difesa deve solo limitarsi a mantenere distacco ed applicare le regole e le norme. Nulla più, nulla di meno".

La risposta di Vannacci: "Ridirei tutto, le opinioni non offendono nessuno"

Rispondendo sempre a Repubblica, il generale ha detto di non rimangiarsi nulla, ma che alcune parti mancavano di contesto. Ad esempio, il problema con le persone omosessuali non è che siano "non normali" ("Neanche io sono normale, sono un anormale, ne faccio un vanto"). Il problema è che l'omosessualità è "sovra-rappresentata, addirittura è un vanto esserlo", probabilmente perché "c'è qualcuno, un gruppo di pressione che opera…". Poi ha aggiunto: "Tutto legittimo eh, invito solo a riflettere, Poi ho amici gay, nulla contro".

Il generale ha affermato che il suo "non è un libro politico", che le idee non sono espresse "in maniera triviale". Poi si è infilato in una discussione sul fatto che "dire gay di merda o professore di merda è grave lo stesso, perché dovrebbe essere diverso?". Concludendo, su domanda dell'intervistatore, che anche "dire ebrei di merda non è peggiore che dire cristiani di m…Ho capito: c'è stata la Shoah, va bene, ma questo non configura la religione ebraica come protetta, posto che sono parole opinabili". E ha concluso: "Le idee e le opinioni non offendono nessuno, se qualcuno si sente offeso deve tornare a studiare, a fare la differenza tra propria percezione e realtà. Sono un fautore della libera espressione, né di destra né di sinistra".