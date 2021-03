"Stiamo lavorando per migliorare l'Italia dei prossimi anni, ma contestualmente dobbiamo pensare al presente, mettendo da parte dibattiti surreali e polemiche da campagna elettorale. Non servono, non è il momento delle ideologie". A scriverlo su Facebook è il ministro Luigi Di Maio.

A quali dibattiti surreali Di Maio si riferisca non lo chiarisce. Oggi però è andato avanti per tutta la giornata un botta e risposta tra Pd e centrodestra sul tema dello ius soli, la legge sulla cittadinanza italiana agli stranieri rilanciata dal neo segretario dem Enrico Letta, questione divisiva per la quale molto difficilmente si troveranno i numeri in Parlamento. Anche se il M5s, fa da sponda al Pd, tramite la pentastellata Stefania Ascari: "Concedere la cittadinanza ai bambini nati o cresciuti in Italia è una questione di civiltà: non possiamo continuare ad escludere un'intera generazione che parla e sogna in italiano e frequenta le nostre scuole. Forse quello dello ius soli è un tema poco elettorale, ma non per questo meno importante. Le parole del neo segretario Pd, Enrico Letta, rappresentano un impegno importante, cui il Parlamento deve dar seguito".

L'ex capo politico del M5s sposta invece l'attenzione sulla crisi sanitaria ed economica: "Sarò molto diretto: in settimana – ricorda – deve essere approvato il decreto Sostegni da 32 miliardi per aiutare tutti gli italiani in difficoltà. Dobbiamo concentrare le nostre forze su questo. Vi dirò di più, bisogna andare oltre: dobbiamo già programmare anche un nuovo scostamento di bilancio". L'annuncio era stato fatto già dal premier Draghi durante la sua visita all’hub vaccinale di Fiumicino, quando aveva appunto esplicitato l'intenzione dell'esecutivo di chiedere al Parlamento un nuovo scostamento di bilancio oltre a quello da 32 miliardi approvato a gennaio.

"Oltre ai 32 miliardi del prossimo decreto, servono altri fondi per contrastare l'emergenza e supportare imprese, lavoratori, partite iva, autonomi e famiglie. A loro è stato chiesto di fare sacrifici con ulteriori chiusure per fermare la diffusione del virus e a loro vanno dati aiuti concreti, con celerità", aggiunge. "Bisogna lavorare sodo. Capisco bene cosa state vivendo, è un momento complicato, da oltre un anno ormai stiamo attraversando questo incubo, ma vi assicuro che ne usciremo. Il Movimento 5 stelle, come sempre, darà ascolto a tutti", conclude Di Maio.