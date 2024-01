Cosa si può acquistare con la Carta di inclusione Inps e cosa è vietato comprare Da oggi è possibile ritirare la nuova Carta Adi per i beneficiari dell’Assegno di inclusione: si può utilizzare per fare acquisti in supermercati e farmacie, ma anche per pagare l’affitto o le bollette. C’è anche una lunga lista di prodotti vietati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Tommaso Coluzzi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La nuova Carta di inclusione, chiamata anche Carta Adi, è pronta per essere utilizzata. Le 287mila famiglie che hanno ricevuto il via libera alla loro domanda, e risultano ora beneficiarie dell'Assegno di inclusione, stanno ricevendo in queste ore un SMS in cui viene spiegato come effettuare il ritiro della tessera. Sulla card verrà caricato il sostegno con cadenza mensile, che potrà essere utilizzato per una serie di acquisti. Ma attenzione, c'è anche una lunga lista di prodotti che è vietato comprare. Il governo l'ha spiegato nelle Faq della nuova misura, che è andata a sostituire il reddito di cittadinanza dal primo gennaio di quest'anno.

Come utilizzare la Carta di inclusione 2024 e cosa acquistare

La Carta di inclusione può essere utilizzata, da parte dei beneficiari del sostegno, per effettuare acquisti in tutti i supermercati, nei negozi alimentari, nelle farmacie e parafarmacie, abilitati al circuito Mastercard. Nelle Faq viene spiegato che può anche essere utilizzata negli uffici postali per pagare le bollette per le utenze o per effettuare un bonifico mensile per pagare il canone di locazione – l'affitto – o la rata del mutuo per acquisto o costruzione della casa di abitazione o, infine, per effettuare prelievi di contante. È chiaro che, per quanto riguarda i prelievi in contante, sull'utilizzo successivo non potrà esserci un tracciamento. Perciò è stato previsto un limite: è possibile ritirare 100 euro al mese, da moltiplicare a seconda della scala di equivalenza del nucleo familiare (lo stesso che determina l'importo del contributo in base ai membri del nucleo, minori, disabili, anziani).

Cosa è vietato comprare con la Carta Adi

Nelle risposte del governo alle domande frequenti, invece, c'è anche una lunga lista di prodotti che non è possibile acquistare con la Carta di inclusione:

Leggi anche Assegno di inclusione a Napoli e provincia, dove ritirare la carta Inps

giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità;

sigarette, anche elettroniche, di e derivati del fumo;

giochi pirotecnici;

prodotti alcolici;

armi;

materiale pornografico e beni e servizi per adulti;

servizi finanziari e creditizi;

servizi di trasferimento di denaro;

servizi assicurativi;

articoli di gioielleria;

articoli di pellicceria;

È anche vietato fare acquisti all'estero, online o attraverso servizi di direct marketing. E ancora: non si possono fare acquisti presso gallerie d’arte e affini, né nei club privati. È vietato, infine, l’acquisto, il noleggio e il leasing di navi e imbarcazioni da diporto, nonché servizi portuali.