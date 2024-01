Assegno di inclusione, dal 26 gennaio i pagamenti per 287mila nuclei familiari: il testo dell’SMS L’Inps ha diffuso il testo dell’SMS che riceveranno i quasi 300mila nuclei familiari a cui è stata approvata la richiesta per l’assegno di inclusione: i pagamenti cominceranno domani e l’importo medio sarà di 645 euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Tommaso Coluzzi

"È stato disposto il pagamento della domanda Adi. Dal 26.01 sarà accreditato sulla Carta ritirabile presso qualsiasi ufficio postale con doc identità e cod fiscale". È questo il contenuto dell'SMS atteso da centinaia di migliaia di nuclei familiari, che aspettano il primo pagamento dell'assegno di inclusione, l'erede del reddito di cittadinanza. A diffonderlo è stato l'Inps, in un comunicato ricco di dati sullo stato della misura di sostegno al reddito introdotta dal governo Meloni: sono 287.704 i nuclei familiari che dal 26 gennaio riceveranno il pagamento, spiega l'Inps, la misura è stata riconosciuta a quelle famiglie che hanno presentato la richiesta entro i primi giorni di gennaio, che hanno sottoscritto il Patto di Attivazione digitale e la cui domanda ha superato i controlli preventivi relativi ai requisiti previsti dalla normativa.

Chi ha diritto al pagamento, perciò, riceverà l'SMS citato sopra nelle prossime ore, con l’invito a recarsi presso un ufficio postale per ritirare la Carta di inclusione sulla quale è accreditato l’importo dell’assegno.

Poi l'istituto previdenziale fa un breve bilancio. La situazione, ai primi di gennaio, è la seguente: 446.256 domande sono state lavorate, di cui 418.527 con Pad sottoscritto; tra le richieste pervenute, 12.222 necessitano di un supplemento di istruttoria per l’acquisizione della certificazione attestante il requisito richiesto ai fini del riconoscimento della misura; 1.140 domande sono finite in istruttoria per controlli interni dell’Istituto, ovvero accertamenti antifrode; 117.461 domande sono state respinte per mancanza di requisiti. Le domande totali, pervenute da dicembre a oggi, sono 651.665, un numero congruente con quanto detto ieri dalla premier Meloni.

Le prime 287.704 domande, che hanno superato positivamente la fase istruttoria, andranno in pagamento domani, il 26 gennaio, con un importo medio di 645,84 euro.