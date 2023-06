Cosa farà ora Marta Fascina, compagna di Silvio Berlusconi Durante la conferenza stampa nella sede di Forza Italia Antonio Tajani ha detto che “Marta Fscina è deputata e compagna di vita di Silvio Berlusconi, non c’è bisogno di dettagliare spazi formali” per lei nel partito.

Ci sarà un ruolo di primo piano per Marta Fascina, compagna di Silvio Berlusconi? La deputata 33 anni, eletta a settembre nel collegio uninominale di Marsala (Sicilia), non era sposata con il leader di Forza Italia, ma la coppia aveva celebrato nel marzo 2022 delle nozze simboliche, con un ricevimento villa Gernetto, una delle dimore dell'ex premier in Lombardia. Fascina è rimasta sempre al fianco di Berlusconi fino all'ultimo, anche nei giorni più duri della malattia.

Dopo la morte di Berlusconi il partito dovrà darsi una nuova struttura, e per questo si è svolta questa mattina una conferenza stampa nella sede del partito, a piazza San Lorenzo in Lucina, a Roma. Antonio Tajani, il coordinatore nazionale di Forza Italia, ha spiegato che il partito andrà avanti, continuerà a esistere portando avanti le idee e i progetti del suo fondatore, e ha chiarito quali saranno i tempi per convocare il congresso, che comunque non si terrà entro l'anno.

"I tempi veramente è presto per dirli. Posso dire soltanto che giovedì si farà il Comitato di presidenza che convocherà il Consiglio nazionale, e man mano studieremo le date. Quest'anno è impossibile, anche perché non ci sono i tempi fisici per fare il Congresso" ha spiegato.

"Quando sarà il Consiglio nazionale di FI? Quando si concluderà il comitato di presidenza lo sapremo, ci sono degli aspetti organizzativi e dei tempi tecnici. Il Consiglio nazionale va pianificato e organizzato e giovedì dovremmo avere luogo e data. Tutto ciò che sta accadendo non era previsto e per noi non è facile fare quello che stiamo facendo. Rimetterci al lavoro è stato un sacrificio, il funerale è stato talmente straziante che volevamo fuggire, ma proprio per onorare lui ci siamo rimessi subito al lavoro", ha detto ancora Tajani, annunciando inoltre che il 24 e 25 giugno prossimi ci saranno le giornate del tesseramento a Forza Italia.

A breve verrà nominato il nuovo presidente di Forza Italia. Le prossime tappe prevedono per giovedì prossimo il comitato di presidenza, che riunirà il Consiglio nazionale che eleggerà il presidente del partito, che rimarrà alla guida fino al prossimo Congresso. In base allo statuto, il Congresso nazionale dovrà essere convocato dal nuovo presidente, sentito il Consiglio nazionale.

Durante la conferenza stampa è stato esplicitamente chiesto a Tajani quale sarà il ruolo di Marta Fascina in questa nuova fase di Forza Italia. "Marta Fascina è deputata e compagna di vita di Silvio Berlusconi, non c'è bisogno di dettagliare spazi formali", è stata la risposta secca del ministro degli Esteri e vicepremier, lasciando intendere che per la deputata non si profilano ruoli di comando in Fi.

Il coordinatore di Fi ha riferito quindi il contenuto di una conversazione avuta con Marina Berlusconi in mattinata, prima della conferenza stampa: "Stamattina ho ricevuto una telefonata di Marina Berlusconi, che mi ha chiesto di ringraziare tutta Forza Italia per le manifestazioni di grande affetto che ha riversato su suo padre. Marina mi ha ribadito, nel rispetto dei ruoli, la stima, l'affetto e la vicinanza di tutta la sua famiglia a Forza Italia. Mi ha autorizzato a rendere pubblico questo colloquio telefonico".

A Tajani è stato chiesto anche se ci sarà un impegno attivo in politica di Marina Berlusconi, primogenita del Cavaliere: "Un ruolo attivo di Marina Berlusconi? La telefonata è stata chiara e inequivocabile, e parlava di rispetto dei ruoli", riferendosi alla telefonata ricevuta in mattinata dalla figlia di Berlusconi. Più volte, incalzato dai giornalisti, Tajani ha riportato il contenuto del colloquio, ma non ha voluto fornire maggiori dettagli sull'eventuale coinvolgimento dei figli del defunto leader all'interno del partito. Quell'indugiare sull'espressione ‘nel rispetto dei ruoli' può essere interpretato come un modo per dire che non bisogna attendersi una discesa in campo da parte di uno dei figli del leader defunto. Almeno per il momento.

"Il messaggio di Marina Berlusconi era di alto profilo, un messaggio di ringraziamento e vicinanza a Forza Italia: non si parla di candidatura, anche perché le suppletive saranno entro il 29 ottobre, parleremo con i nostri alleati", ha ribadito Tajani, rispondendo in merito alla possibilità che un membro della famiglia Berlusconi, in particolare il fratello Paolo, prenda il seggio che era occupato da Silvio Berlusconi in Senato. Le elezioni suppletive "si svolgeranno entro il 29 ottobre, ne parleremo con gli alleati", ha detto ancora Tajani.