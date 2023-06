Chi prenderà il posto di Silvio Berlusconi in Senato Con la morte di Silvio Berlusconi, torna a disposizione il seggio occupato al Senato dal leader di Forza Italia, che dovrà essere riassegnato entro i prossimi mesi.

A cura di Tommaso Coluzzi

Chi siederà al posto di Silvio Berlusconi? Non parliamo dell'eredità del leader di Forza Italia, o almeno non di quella finanziaria. Al momento della sua morte, l'ex presidente del Consiglio era un senatore della Repubblica in carica, dopo essere stato rieletto in Parlamento alle politiche dello scorso settembre, a distanza di molti anni dall'ultima volta. Per questo motivo, con la scomparsa di Berlusconi, il suo seggio deve essere riassegnato. Ci sono delle regole precise, che dettano tempi e modi in cui un altro parlamentare dovrà essere eletto al posto di Berlusconi. E non è detto che sia di centrodestra, né di Forza Italia.

Berlusconi era stato eletto in un collegio uninominale, precisamente Lombardia 06, noto anche come Monza-Brianza. Essendo arrivato in Senato con il maggioritario, non ci sarà alcun subentro automatico. È accaduto recentemente dopo le dimissioni di Carlo Cottarelli, eletto con il Partito Democratico. L'addio dell'economista è stato seguito dal subentro di Cristina Tajani, sempre del Pd, poiché veniva subito dopo di lui nel listino proporzionale. Ma trattandosi dell'uninominale e non del plurinominale, Berlusconi a settembre ha vinto uno scontro diretto con i suoi avversari, ottenendo più del 50% dei voti in quel collegio.

Questo significa che, per trovare il sostituto di Silvio Berlusconi in Senato, bisognerà convocare delle elezioni suppletive solo in quel collegio, che normalmente si dovrebbero svolgere entro 90 giorni. Oggi si è riunita la Giunta delle elezioni di Palazzo Madama per dichiarare ufficialmente la "vacanza del seggio". Ma visto che il termine dei 90 giorni cadrebbe in estate, la legge prevede un'ulteriore proroga di 45 giorni. Insomma, in Monza e Brianza bisognerà votare entro il 29 ottobre, conti alla mano, per eleggere il sostituto di Berlusconi. La data esatta verrà resa nota nei prossimi giorni, mentre i partiti dovranno trovare dei candidati adatti a vincere la mini-sfida. Le regole saranno sempre quelle dell'uninominale: chi prende un solo voto più degli altri ottiene il seggio.