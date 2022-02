Conte rivendica rielezione di Mattarella al Colle: “Ora ministri 5S lavorino senza perdere tempo” Il leader M5s Giuseppe Conte manda un altro messaggio a Luigi Di Maio, questa volta in modo indiretto, chiedendo ai ministri pentastellati di rimettersi al lavoro per dare risposte ai cittadini.

A cura di Annalisa Cangemi

Il leader del M5s Giuseppe Conte rivendica l'esito dell'elezione presidenziale, che ha portato alla riconferma di Sergio Mattarella, dopo giorni di scontri all'interno del Movimento. Una parte dei pentastellati infatti avrebbe voluto che il successore di Mattarella al Colle fosse Draghi, mentre una parte cospicua, più vicina all'ex premier Conte, guardava con preoccupazione a questa soluzione, che avrebbe potuto portare il Paese a elezioni anticipate.

Il leader pentastellato ha provato a proporre la candidatura dell'ambasciatrice a capo del Dis, Elisabetta Belloni, ma l'operazione è stata bloccata dai veti del Pd, di Italia viva e di Forza Italia. Da quel momento la frattura all'interno del M5s è apparsa sempre più evidente, con l'acuirsi delle divergenze tra Conte e il ministro Di Maio. Ora l'ex premier manda un ulteriore messaggio al titolare della Farnesina, per provare a spegnere le polemiche interne, chiedendo agli esponenti M5s al governo di rimettersi al lavoro deponendo l'ascia di guerra.

"Abbiamo scongiurato il rischio che l’azione di governo e la sua continuità fossero minate dalle elezioni del Quirinale. Se il premier Draghi fosse stato indicato per il Colle, invece di un Consiglio dei ministri oggi ci sarebbero ancora riunioni e vertici per discutere le caselle di un eventuale nuovo esecutivo", ha spiegato ancora Conte in un post pubblicato pochi minuti fa.

"Il tutto in una situazione di emergenza economica e sanitaria che impone alla politica di non fermare i motori nemmeno un giorno. Il Movimento 5 Stelle è stato chiaro: serve un patto per garantire risposte ai bisogni dei cittadini, non ad altri interessi. Come ripetiamo da tempo, è il momento di accelerare per sostenere la ripartenza e offrire soluzioni rapide ed efficaci alle urgenze del Paese. È importante essere molto chiari con gli italiani sul percorso, le azioni e gli strumenti che vogliamo mettere in campo per attraversare questa particolare fase della pandemia".

"Ora è necessario rafforzare il sostegno a famiglie e imprese: è necessario uno scostamento di bilancio per tamponare subito il carobollette causato dalla pandemia energetica, per approntare ristori dedicati a famiglie e settori in difficoltà. Serve semplicemente coraggio, non pannicelli caldi e palliativi. Oltre alle azioni immediate non dobbiamo perdere di vista la nostra traiettoria: ad esempio dobbiamo contrastare in tutte le sedi la decisione della Commissione UE di annoverare gas e nucleare tra le energie verdi. I ministri 5 Stelle devono portare avanti questo impegno, questi fatti, queste parole. Sono quelle che si aspettano i cittadini, a cui noi tutti – ora più che mai – dobbiamo risposte e azioni concrete. Senza perdere tempo".