Conte: “Finalmente il governo avvia un percorso di superamento delle restrizioni” Il leader del Movimento 5 stelle saluta con soddisfazione l’ultimo Decreto Covid approvato dal governo Draghi. Il premier ha ringraziato il “precedente governo” senza citarlo.

A cura di Giacomo Andreoli

"Lo avevamo chiesto con forza e trasparenza al governo e ora finalmente c'è l'allentamento delle misure". Giuseppe Conte commenta con soddisfazione l'ultimo Decreto Covid del governo Draghi, con una roadmap per superare tutte le restrizioni entro l'estate. La dichiarazione, su Facebook, arriva dopo che in conferenza stampa il premier, assieme al ministro della Salute Roberto Speranza, ha ringraziato genericamente il "governo precedente" per quanto fatto contro la pandemia. Nel farlo, però, non ha citato proprio l'ex premier e ora leader dei 5 stelle.

Conte in particolare si dice soddisfatto del superamento del Green pass rafforzato sui luoghi di lavoro da aprile. "Era giusto– spiega nel post- che l'allentamento delle misure partisse dai lavoratori, che già stanno soffrendo per i rincari e i contraccolpi economici del conflitto in corso". Secondo il capo dei grillini ora c'è un percorso chiaro di uscita dalle restrizioni, ma invita comunque a non abbassare la guardia.

Quindi ricorda di come, due anni fa, il suo esecutivo si trovò ad affrontare d'improvviso la pandemia come primo Paese in Europa. "Ci siamo trovati di fronte difficoltà e sofferenze che mai avremmo potuto immaginare– ripercorre- senza lo sforzo comune di tutti gli italiani oggi non saremmo qui a ragionare della fine dell'emergenza".

Leggi anche Quando sarà abolito il green pass, il calendario delle riaperture e le date decise dal governo

Decreto Covid, la fine delle restrizioni dal 31 marzo

La ripartenza prevista dal governo partirà il prossimo 1° aprile con l'addio ai colori delle Regioni, ma anche al Comitato tecnico scientifico e alla struttura commissariale del generale Figliuolo. Per gli over 50 che lavorano, poi, basterà esibire il green pass base così come per l'accesso ai mezzi di trasporto pubblico. Negli stadi si tornerà quindi al 100% della capienza. E il green pass non sarà più obbligatorio in negozi, banche, poste e uffici pubblici. Il 15 giugno, infine, si conclude l'obbligo di vaccinazione contro il Covid.