Conte contro Durigon: “Si dimetta, frasi su Mussolini aberranti” L’ex premier e leader del Movimento Cinque Stelle contro il sottosegretario Durigon che ha proposto di intitolare un parco verde di Latina al fratello del Duce ora dedicato ai giudici Falcone e Borsellino. “La Lega, non hanno alcuna reale intenzione di contrastare il malaffare delle organizzazioni criminali” ha dichiarato Conte.

A cura di Antonio Palma

"Trovo grave e sconcertante il proponimento del sottosegretario al Tesoro Durigon di cancellare l'intitolazione del parco di Latina a Falcone e Borsellino, con l'aggravante di volerlo restituire alla memoria del fratello di Mussolini", così, senza mezzi termini, il neo presidente del M5S, Giuseppe Conte si è scagliato contro il sottosegretario leghista Claudio Durigon, invitandolo a dimettersi dopo le sue affermazioni dei giorni scorsi sul parco della cittadina laziale attualmente dedicato ai due giudici uccisi dalla mafia. "È aberrante voler cancellare anni di lotta alla mafia e il sacrificio dei nostri uomini migliori, per giunta allo scopo di restaurare il ricordo del regime littorio" ha aggiunto Conte oggi in una intervista al Fatto quotidiano parlando della proposta di Durigon.

"Il Movimento chiede che Durigon si batta pure per questo suo progetto ma dismettendo immediatamente l'incarico di sottosegretario di Stato, che richiede ben altri proponimenti" ha aggiunto l'ex premier e leader del Movimento Cinque Stelle. Per Conte, le parole di Durigon "mettono a nudo l'ipocrisia di forze politiche che, come la Lega, non hanno alcuna reale intenzione di contrastare il malaffare delle organizzazioni criminali".

Durigon, responsabile della Lega nel Lazio, aveva avanzato la proposta mercoledì scorso dal palco di una manifestazione politica proprio a Latina per la campagna elettorale per le elezioni amministrative del prossimo ottobre. "Questa è la storia di Latina che qualcuno ha voluto anche cancellare con quel cambio di nome a quel nostro parco, che deve tornare a essere quel parco Mussolini che è sempre stato, su questo ci siamo e vogliamo andare avanti" aveva dichiarato il sottosegretario in quella occasione. Il riferimento è ad Arnaldo Mussolini, fratello di Benito Mussolini, a cui l'area verde era intitolata prima che fosse dedicata ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino alcuni anni fa.