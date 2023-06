Conte: “Anche Schlein alla nostra manifestazione? È aperta a tutti, soprattutto cittadini comuni” “Schlein in piazza domani? È una manifestazione aperta a tutti. Ma i protagonisti saranno cittadini comuni che sono portatori di questo disagio economico e sociale che il governo non vede”: lo ha detto Giuseppe Conte.

A cura di Annalisa Girardi

Domani il Movimento Cinque Stelle scenderà in piazza a Roma, dove si terrà la manifestazione "Basta vite precarie". Giuseppe Conte, a chi gli chiede se ci sarà anche Elly Schlein, risponde, intervenendo al Tg1: "Questa è una manifestazione aperta a tutte le forze politiche, sociali e civiche. Comunque i protagonisti saranno cittadini comuni che sono portatori di questo disagio economico e sociale che il governo non vede".

E ancora: "Non è una battaglia del Movimento 5 Stelle, è una questione vitale per tutti i cittadini italiani, per tutti coloro che sono sottopagati con paghe da fame, per coloro che sono alle prese col caro mutui, caro affitti, caro vita. Con un governo che è sordo a tutto questo e concentrato in investimenti in armi e munizioni". Da quanto riportano le agenzie di stampa, la segretaria dem non dovrebbe essere in piazza a Roma domani, però ci dovrebbe comunque essere una delegazione del Pd presente. È atteso anche il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni.

Il leader Cinque Stelle, nel suo intervento al Tg1, ha parlato anche degli ultimi provvedimenti del governo. Ad esempio in materia di giustizia: "Il reato di abuso d'ufficio l'avevamo già circoscritto per offrire la giusta certezza agli amministratori pubblici. Il governo, che adesso vuole l'abolizione, elimina presidi anticorruzione a favore della legalità. Non possiamo permettercelo. Ha eliminato anche il controllo della Corte dei Conti adesso che dobbiamo mettere a terra i 209 miliardi che abbiamo portato qui in Italia. Si sta spianando la strada ai comitati d'affari. Noi lo impediremo. Anzi, approfitto per dire che vogliamo una legge sul conflitto di interessi. Adesso possiamo farla e speriamo che anche le forze riluttanti si predispongano a lavorare con noi per introdurre questa riforma", ha detto Conte.