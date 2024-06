video suggerito

Concessi i domiciliari a Denis Verdini per motivi di salute: potrà scontare la pena nella sua villa Il tribunale di sorveglianza di Firenze ha accolto l’istanza del suo legale, che aveva chiesto la misura per incompatibilità delle condizioni dell’ex senatore con il carcere. Verdini trascorrerà i prossimi sette mesi ai domiciliari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per i prossimi 7 mesi Denis Verdini, condannato a 15 anni e 10 mesi di reclusione per tre condanne per bancarotta, potrà usufruire degli arresti domiciliari. Il tribunale di sorveglianza di Firenze li ha concessi all'ex parlamentare per motivi di salute, secondo quanto si apprende dall'avvocato Marco Rocchi che specifica che "Verdini è appena arrivato a casa".

Verdini, 73enne ex senatore e coordinatore del Popolo delle Libertà, è stato condannato in tre diversi processi: le bancarotte del Credito Cooperativo fiorentino, dell'impresa edile Arnone e della Ste.

Già a gennaio 2021 aveva ottenuto i domiciliari per motivi di salute, in seguito al Covid che si diffondeva tra detenuti e personale nel carcere di Rebibbia, dove si era costituito ed era recluso. La stessa decisione era stata poi riconfermata dal tribunale di sorveglianza di Firenze nel luglio 2021 per l'età, quando aveva superato i 70 anni. Lo scorso febbraio era poi tornato in carcere dopo essere evaso tre volte dai domiciliari.

La nuova richiesta presentata dall'avvocato Marco Rocchi che sulla base della relazione del perito nominato dal tribunale aveva evidenziato come Verdini soffra di più patologie, difficilmente gestibili in un penitenziario. Inizialmente detenuto nel carcere di Sollicciano, poi per le condizioni di salute era stato spostato al carcere don Bosco di Pisa che ha un centro clinico, ma dove, stando ai documentati presentati dagli avvocati, sarebbe comunque “in pericolo di vita”.

L'ex Coordinatore nazionale del partito di Silvio Berlusconi si trova ora nella sua villa di Firenze, dove sconterà il periodo di pena.S e le sue condizioni lo consentiranno, una volta trascorsi i sette mesi, il magistrato di sorveglianza valuterà se Verdini potrà tornare nuovamente nel carcere di Sollicciano.