Come andare in pensione con Quota 103, le indicazioni Inps: requisiti e schema per lasciare il lavoro L’Inps ha diffuso un documento in cui illustra le misure della legge di Bilancio che saranno trattate direttamente dall’ente previdenziale, c’è anche una spiegazione di come si va in pensione con Quota 103.

Nel 2023 si va in pensione con Quota 103. O meglio, l'uscita anticipata dal lavoro è utilizzabile per tutta una serie di persone che hanno raggiunto determinati requisiti. La legge di Bilancio del governo Meloni ha dato il via libera al nuovo scivolo, che resterà in vigore per tutto l'anno. L'applicazione della norma, però, spetta all'Inps, che ha diffuso un comunicato in cui riepiloga rapidamente il funzionamento del nuovo trattamento, chi ci rientra e cosa bisogna fare per accedervi. Nel testo viene anche spiegato qual è la soglia massima di stipendio – e quindi di conseguenza di trattamento pensionistico – per lasciare il lavoro in anticipo rispetto alla legge vigente.

I chiarimenti dell'Inps sui requisiti per Quota 103

Nel documento dell'Inps si legge:

La prima significativa novità concerne la cosiddetta "Quota 103", una formula giornalistica che sintetizza le disposizioni in tema di “pensione anticipata flessibile”, disposizioni che avranno carattere sperimentale per il 2023. Il provvedimento approvato prevede la possibilità di un accesso alla pensione con 62 anni di età e 41 di contributi, requisiti che il cittadino potrà maturare entro il 31 dicembre 2023. La pensione potrà essere erogata entro il tetto di un importo lordo mensile non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente (2.818,65 euro al mese lordi) relativamente alle mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia dalla “legge Fornero” (l. 214/2011).

In sostanza si può andare in pensione con Quota 103 se si hanno 62 anni di età anagrafica e 41 di contributi versati. E il trattamento massimo è di 2.818,65 euro al mese lordi.

Quali sono le finestre di uscita per la pensione anticipata

Quanto alle tempistiche, invece, l'Inps spiega:

Attivando il sistema delle finestre mobili, il Legislatore ha quindi diversificato le discipline in relazione a una data spartiacque: quella del 31 dicembre 2022. Chi ha maturato "quota 103" entro tale data potrà beneficiare della prima finestra utile il 1° aprile 2023 se lavoratore privato, il 1° agosto 2023 se lavoratore pubblico; chi maturerà "quota 103" quest'anno potrà invece utilizzare la prima finestra utile dopo tre mesi dalla maturazione dei requisiti se lavoratore privato; serviranno invece sei mesi al lavoratore pubblico (e comunque non prima del 1° agosto 2023).

Queste sono le tempistiche delle finestre mobili, che l'Inps ha anche riassunto in uno schema per spiegare più chiaramente quando si può andare in pensione con Quota 103.

Schema dell’Inps sulle finestre per andare in pensione con Quota 103

Infine, il documento dell'ente previdenziale spiega ancora:

Quanti, pur potendo fruire di "quota 103", decidessero di rimanere in servizio beneficeranno di una somma corrisposta direttamente in busta paga pari alla contribuzione normalmente a carico del lavoratore (9,19%). Viene, quindi, stabilito un esonero relativo al versamento da parte del datore di lavoro con la finalità di incentivare la prosecuzione dell’attività lavorativa (cd. “bonus Maroni”). Le modalità di attuazione saranno dettate da apposito decreto interministeriale.

In questo caso si parla dell'ultimo bonus inserito dal governo Meloni in manovra, che serve a premiare chi – pur avendo diritto a usufruire di Quota 103 – decide di continuare a lavorare. Si tratta sostanzialmente di uno sgravio contributivo di cui si fa carico lo Stato, anche se le modalità di attuazione saranno chiarite più avanti.