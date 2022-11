Riforma pensioni, come funziona Quota 103 e chi può lasciare il lavoro nel 2023 La legge di bilancio è stata approvata dal Consiglio dei ministri ed è confermato che dal 2023 si passerà a quota 103. Si potrà andare in pensione a 62 anni di età, con almeno 41 anni di contributi. Confermate Ape sociale e Opzione donna, anche se con modifiche.

A cura di Luca Pons

Il testo della legge di bilancio è stato approvato dal Consiglio dei ministri, e la riforma delle pensioni che nel 2023 sostituirà quota 102 – 64 anni di età, 38 anni di contributi – è definita. A meno di interventi del Parlamento da qui al 31 dicembre, il 1° gennaio 2023 entrerà in vigore quota 103: si andrà in pensione con almeno 62 anni d'età e almeno 41 anni di contributi. Il ritorno in vigore della riforma Fornero è rimandato di un anno. Sono stati riconfermati anche Opzione donna e Ape sociale, le misure che agevolano le lavoratrici – sia dipendenti che autonome – e i lavoratori in condizioni di difficoltà.

Per la maggioranza, e in particolare per la Lega, quota 103 è una "quota ponte", come l'ha definita Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro, e che quindi resterà in vigore solamente per il 2023. L'obiettivo, gradito anche ai sindacati, sarebbe stato quello di raggiungere quota 41: mandare in pensione tutti coloro che raggiungono i 41 anni di contributi versati, a prescindere dalla loro età anagrafica. Il costo stimato per varare questa misura, però, sarebbe stato tra i 4 e i 6 miliardi all'anno, secondo le stime dell'Inps e della stessa Lega.

Quota 103, chi può andare in pensione con la nuova riforma

Mentre per il prossimo mese circa, fino al 31 dicembre, sarà ancora in vigore quota 102 (64 anni di età, 38 anni di contributi), dal prossimo anno si abbasserà il requisito di età, ma saranno necessari tre anni di contributi in più. Il governo ha spiegato che per chi decide di restare al lavoro sarà rifinanziato il bonus Maroni che prevede una decontribuzione del 10%.

Secondo i numeri più aggiornati, dovrebbero essere coinvolti in questa riforma circa 48mila lavoratori. Per mandarli in pensione, la spesa sarà di circa 750 milioni di euro.

Fino a quando si potrà lasciare il lavoro con quota 103

Come detto, l'approvazione di quota 103 permette non di superare definitivamente la legge Fornero sulle pensioni, come aveva promesso a più riprese Matteo Salvini, ma di rimandare il suo ritorno in vigore al 1° gennaio 2024. La riforma Fornero prevede che si possa andare in pensione a 67 anni di età, con un eventuale pensionamento anticipato (e assegno ridotto) a 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne. L'idea della Lega, comunque, resta che la quota 103 nel 2023 sia un passaggio intermedio, per arrivare a una riforma più strutturale delle pensioni per il 2024 o 2025.

Ape sociale e Opzione donna confermati nel 2023

Confermata per il 2023 l'Ape sociale, ovvero l'anticipo pensionistico che i lavoratori in difficoltà (disoccupati, caregiver, invalidi civili e addetti a mansioni gravose) possono chiedere a 63 anni con almeno 30 di contributi. È stata prorogata anche Opzione donna, la misura pensata per favorire le lavoratrici che permette di andare in pensione, con un assegno ridotto rispetto alla pensione di vecchiaia, quando si raggiungono i 35 anni di contributi. Per quanto riguarda l'età anagrafica, questa sarà legata al numero di figli: potranno uscire a 58 anni le lavoratrici con due o più figli, a 59 chi ha un figlio e a 60 chi non ne ha.

In Cdm è stato anche approvato l'aumento delle pensioni minime, che passeranno dagli attuali 523 euro a circa 600 euro, tramite l'indicizzazione del 120% dell'assegno. È uno dei punti su cui ha insistito Forza Italia, confermato anche da Antonio Tajani alla fine del vertice di maggioranza.