Cisgiordania, coloni israeliani attaccano attivisti internazionali: feriti tre italiani e un canadese

Quattro attivisti internazionali, tra cui tre italiani, sono rimasti feriti durante un assalto compiuto da coloni israeliani vicino a Gerico. Il gruppo si trovava in una casa della comunità di Ein al-Duyuk quando gli aggressori hanno fatto irruzione.
A cura di Francesca Moriero
Tre cittadini italiani sono rimasti feriti in Cisgiordania in un attacco condotto da un gruppo di coloni israeliani. L'aggressione è avvenuta nella comunità di Ein al-Duyuk, a poca distanza da Gerico, dove gli attivisti stavano trascorrendo la notte all'interno di un'abitazione che fungeva da base per le loro attività.

Secondo quanto riportato dall'agenzia palestinese Wafa, le vittime dell'assalto sarebbero quattro in totale: oltre ai tre italiani, è rimasto ferito anche un attivista di nazionalità canadese. L'assalto è avvenuto all'alba, quando circa dieci coloni mascherati hanno fatto irruzione nell'abitazione in cui gli attivisti alloggiavano e svolgevano le loro attività. Durante l'aggressione, i coloni hanno picchiato i presenti e sottratto effetti personali, tra cui passaporti e telefoni cellulari.

Secondo fonti mediche e della sicurezza palestinesi riportate dall'agenzia, tre delle persone colpite hanno riportato ferite di media gravità, mentre una è rimasta ferita in modo più serio. Tutti sono stati trasportati in ospedale per ricevere cure.

L'episodio si inserisce nel clima di crescente tensione nella regione, dove, soprattutto nelle ultime settimane, sono stati segnalati numerosi brutali attacchi illegali contro abitanti palestinesi e attivisti stranieri nelle comunità palestinesi della zona di Gerico.

