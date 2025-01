video suggerito

Chi va meglio fra i partiti nel 2025 secondo i primi sondaggi politici FdI inizia il 2025 sopra il 30%, mentre il Pd è al 21,2%. Seguono distanti il M5s al 10,4%, la Lega e Forza Italia, appaiati. Vediamo come vanno i partiti nel primo sondaggio politico dell'anno di Lab2101.

A cura di Giulia Casula

Fratelli d'Italia inizia il 2025 sopra il 30%, mentre il Partito democratico è al 21,2%. Seguono distanti il Movimento 5 stelle al 10,4%, la Lega e Forza Italia, appaiati. Vediamo chi va meglio e chi va peggio tra i partiti politici all'inizio dell'anno secondo il sondaggio di Lab2101 per Affari Italiani.

La classifica dei partiti nel 2025

Primo è Fratelli d'Italia, che guadagna un +0,2% e sale al 30,4%. Non è una novità: come abbiamo raccontato più volte, il partito di Giorgia Meloni ha consolidato il suo consenso nei due anni di governo ed è stabilmente primo. Sarà interessante osservare se nei prossimi mesi Fdi riuscirà a mantenere il suo primato o se perderà qualche pezzo.

A posizionarsi secondo, in linea con i sondaggi del 2024, è il Partito democratico che raccoglie il 21,2%, in lieve calo (-0,1%). Nel corso dello scorso anno il partito è salito nei consensi fino ad accreditarsi come la prima forza d'opposizione e principale rivale di Fratelli d'Italia.

I prossimi mesi quindi, saranno un importante banco di prova per i dem per capire se riusciranno a confermare il trend di crescita o meno.

Si collocano distanti invece tutti gli altri partiti. Il terzo è il Movimento 5 Stelle, che è dato al 10,4% con un incremento dello 0,2%. I pentastellati si sono lasciati alle spalle un anno complicato, che ha visto un importante crollo dei consensi e numerose tensioni interne, culminate con l'uscita del fondatore Beppe Grillo.

Nel 2025 dunque, i 5S si ritroveranno di fronte alla difficile impresa di risollevare i loro consensi. Staremo a vedere quali iniziative verrano intraprese nel partito di Giuseppe Conte per invertire la rotta.

A due punti di distanza si trovano invece gli altri due partner della coalizione di governo, Lega e Forza Italia. Secondo l'ultima rilevazione, i leghisti sono leggermente avanti all'8,6% con un -0,1%, mentre gli azzurri sono all'8,5% (+0,1%).

I due partiti si inseguono in un testa a testa che sembra essersi interrotto nei mesi precedenti con il sorpasso di Forza Italia, ma al momento la sfida sembra essere ripartita.

Segue poi Alleanza Verdi-Sinistra al 6,0%, in lieve calo (-0,1%). A metà del 2024 Avs ha registrato una crescita importante che per ora si conferma anche nel 2025.

Infine, in fondo alla classifica, ci sono tutte le altre forze politiche. Tra quelle dell'area centrista troviamo Azione, al 3,2% con un segno positivo (+0,1%), seguita da Italia Viva, al 2,6%, che riporta invece un segno negativo (-0,1%). Subito dopo, si colloca Più Europa, in aumento (+0,2%) al 2,3%. Ultimi Sud Chiama Nord, stabile all'1,6% e Noi Moderati allo 0,7% (+0,1%).