Chi sono i miliardari in Italia e quanti soldi hanno

Nel nostro Paese ci sono 61 miliardari, un numero parecchio aumentato negli ultimi anni. Sommati, controllano circa 197 miliardi di dollari. Lo indica il nuovo rapporto Ubs: a livello mondiale i miliardari sono oltre 2.900 e hanno un patrimonio complessivo da 14mila miliardi di dollari.

In Italia ci sono 61 persone che hanno un patrimonio da almeno un miliardo di dollari. Poco più di una ogni milione di abitanti. Insieme, questi miliardari posseggono 197,3 miliardi di dollari. Il calcolo è del nuovo rapporto Ubs sulle ambizioni dei miliardari. L'Italia, peraltro, non è ai primi posti mondiali per patrimonio dei super-ricchi: solo restando in Europa la superano Spagna, Francia, Germania e Svizzera. A livello mondiale il primo posto resta agli Stati Uniti.

Il numero di miliardari italiani è stabile rispetto all'anno scorso (erano 62), ma è decisamente salito nel tempo. Basta pensare che solo 2016, meno di dieci anni fa, erano 42 le persone che superavano il miliardo di dollari. Soprattutto, nel 2022 erano 44, e nel 2023 erano 56. La crescita, insomma, si è concentrata negli ultimi tre anni. Nello stesso periodo, la povertà non ha accennato a diminuire, anzi, è aumentata.

Il rapporto non fornisce un elenco dettagliato di tutti i miliardari del Paese. Per questo si può fare riferimento alle ultime stime pubblicate da Forbes ad aprile, che vedevano saldamente al primo posto tra i miliardari italiani Giovanni Ferrero, con un patrimonio da 38,2 miliardi di dollari (che gli valeva la 41esima posizione al mondo e la sesta in Europa). Seguiva Andrea Pignataro, fondatore di Ion Group, società di software finanziari, con 34,2 miliardi. Poi Giancarlo Devasini, arricchitosi con le criptovalute e primo azionista di Tether.

Nella classifica si trovava ancora Giorgio Armani, scomparso a settembre. E Francesco Gaetano Caltagirone, imprenditore finanziario, editoriale e immobiliare che di recente è finito in un'indagine per aggiotaggio legata a Monte dei Paschi di Siena e Mediobanca. Più in basso i figli di Silvio Berlusconi, ciascuno con un patrimonio che comunque supera ampiamente il miliardo.

Come detto, però, l'Italia non lontanamente è il Paese con il numero maggiore di miliardari. È all'incirca alla pari con il Brasile (60 miliardari con un patrimonio più ridotto, ‘solo 126 miliardi di dollari), ma come è facile immaginare al primo posto ci sono gli Stati Uniti: 924 miliardari, in forte crescita rispetto agli 835 dello scorso anno, per un patrimonio complessivo da quasi 7mila miliardi di dollari. Circa tre volte il Pil italiano. Segue la Cina, con 470 miliardari che ‘valgono' 1.800 miliardi.

In tutto il mondo, il numero di super ricchi è cresciuto fino ad arrivare a 2.919. Tra di loro, circa 2mila sono classificati come "self-made", cioè persone che non hanno ereditato direttamente più di un miliardo di dollari. Per gli altri 900 circa, invece, è stato così. Mettendo insieme tutti i patrimoni si arriva 15.781 miliardi di dollari. Una somma enormemente più alta del Pil di tutti i Paesi del mondo, tranne Usa e Cina. Per raggiungerla, bisognerebbe mettere insieme i Pil di Italia, Germania, Francia e Regno Unito.

Non è una sorpresa che il settore in cui la ricchezza è cresciuta più rapidamente, negli ultimi dieci anni, sia quello tecnologico. Nel 2015 i miliardari di questo settore possedevano circa 790 miliardi di dollari, oggi sono 2.400 miliardi. Segue l'industria, spinta soprattutto dall'economia green, dai veicoli elettrici e dalla spesa militare.