Chi ha diritto agli sconti in bolletta: le soglie ISEE per i bonus luce e gas 2022 Mentre il prezzo del gas è in lieve calo, l’aumento delle bollette nei prossimi mesi resta certo. Ecco le informazioni sul bonus sociale luce e gas, che porta uno scontro direttamente in bolletta.

A cura di Luca Pons

Il prezzo del gas in questi giorni sta scendendo leggermente, dopo mesi di andamento irregolare causato anche dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Le bollette, però, continueranno ad aumentare: Arera, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ha segnalato negli scorsi giorni che a fine anno per i cittadini e le imprese le bollette cresceranno in media del 59%. In questo scenario, si intensificano gli sforzi del governo per ridurre il peso del costo dell'energia sulle famiglie, come nel caso del bonus di 600 euro per le bollette rivolto ai lavoratori dipendenti. Un'altra misura, invece, va incontro ai nuclei familiari in difficoltà economica: sono i cosiddetti bonus sociali luce e gas, potenziati già dal cosiddetto decreto Ucraina bis del 21 marzo 2022 e prolungati con il decreto Aiuti bis.

I bonus sociali luce e gas, come li ha definiti il Ministero dell'Economia e delle Finanze, intervengono proprio per diminuire il prezzo delle bollette per chi fatica di più a pagarle: per questo, il bonus è rivolto alle fasce di popolazione più deboli economicamente e con una soglia di Isee più bassa. Il bonus si concretizza come uno sconto direttamente in bolletta, che sarà retroattivo, quindi a partire da gennaio 2022, anche per le famiglie che sono rientrate dentro la soglia Isee necessaria nel corso dell'anno. Il potenziamento del bonus, che era attivo fino a settembre, è stato prolungato anche per gli ultimi 3 mesi del 2022.

A chi spetta il bonus bollette: i requisiti ISEE

La misura di sostegno del bonus bollette gas e luce è rivolta a tutti i cittadini e le famiglie che rispondono a certi requisiti. In particolare, il bonus sociale luce e gas spetta ai nuclei familiari con Isee non superiore ai 12mila euro annui. La soglia è stata alzata per i bonus elettrico e gas, rispetto ai precedenti 8.265 euro, dopo l'inizio del conflitto tra Ucraina e Russia. Per l'acqua, invece, l'Isee massimo rimane di 8.265 euro. Nei requisiti di tutti i bonus la soglia si alza a 20mila euro annui per i nuclei familiari numerosi, cioè quelli con almeno quattro figli a carico. Sono inclusi automaticamente anche i titolari di reddito di cittadinanza e di pensione di cittadinanza.

Uno dei componenti del nucleo familiare su cui si misura l'Isee deve essere intestatario di uno o più contratti di fornitura energetica: elettrica, idrica, di gas naturale. Il contratto deve essere per usi domestici o per uso domestico residente, oppure un contratto di fornitura condominiale centralizzata, e deve essere attivo o al massimo sospeso temporaneamente per morosità.

Si può ricevere anche un bonus per disagio fisico, se uno dei componenti del nucleo familiare necessita di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, per il sostentamento della vita. Quali macchinari siano compresi è stato stabilito già nel 2011, con un decreto ministeriale. Il bonus per disagio fisico, comunque, non è legato a un tetto Isee – però bisogna farne richiesta al proprio Comune presentando un certificato della Asl di competenza – ed è cumulabile con il bonus luce e gas per disagio economico.

Qual è l'importo e come si ottiene il bonus

L'importo esatto del bonus cambia periodicamente in base a diversi fattori. Ad esempio, per quanto riguarda il gas, la zona climatica del punto di fornitura, il numero di componenti della famiglia anagrafica e la categoria d'uso della fornitura di gas. Nel terzo trimestre del 2022, cioè da luglio a settembre, il bonus è andato dai 16 ai 43 euro per le famiglie fino a 4 componenti, e da 23 a 61 euro per le famiglie con più di 4 componenti.

Nel caso dell'energia elettrica, il valore del bonus dipende dal numero di componenti del nucleo familiare. A grandi linee, basandosi sui dati dello scorso trimestre, il bonus dovrebbe essere di circa 45 euro al mese per una famiglia con uno o due componenti, di 55 euro per le famiglie con 3-4 membri, mentre per famiglie oltre i 4 componenti potrebbe salire fino a 65 euro al mese. Il bonus acqua funziona in modo diverso: garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua all'anno (ovvero 50 litri al giorno) per ogni componente della famiglia. In bolletta si paga solo la quantità in eccesso oltre a questa.

Per chi risponde ai requisiti, basta compilare la propria Dsu (Dichiarazione unica sostitutiva) per l'Isee e presentarla all'Inps, facendosi aiutare da un Centro di assistenza fiscale (Caf, un commercialista) se necessario. I dati saranno trasmessi in automatico al Sistema informativo integrato, cosa che permetterà di intervenire direttamente sulle bollette di tutte le persone che hanno i requisiti necessari. Non sarà necessario richiedere altri moduli o dichiarazioni.