Carta acquisti spesa rinnovata anche nel 2024, quanto vale l’aiuto e a chi spetta Il governo ha annunciato di aver rinnovato la social card, la carta acquisti spesa “Dedicata a te”, anche per il 2024: l’aiuto per le famiglie con un Isee inferiore ai 15mila euro arriverà anche l’anno prossimo.

A cura di Tommaso Coluzzi

La carta acquisti spesa verrà ricaricata nel 2024. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, lo ha annunciato ieri durante la conferenza stampa di presentazione della manovra. La card "Dedicata a te" verrà rifinanziata per il prossimo anno, ma non dovrebbero esserci particolari differenze né per quanto riguarda la platea, né per l'importo dell'aiuto che verrà erogato alle famiglie. Nel comunicato inviato da Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri, si parla di una conferma per la carta acquisti spesa a cui vengono destinati 600 milioni di euro per l'anno 2024. Da qui si possono dedurre con facilità l'importo e il numero di beneficiari.

Per avere la conferma bisognerà aspettare il testo definitivo della manovra, ma il fatto che il fondo a disposizione sia lo stesso dello scorso anno – salvo modifiche ai requisiti d'accesso – dovrebbe portare a un aiuto identico dal punto di vista dell'importo. Nella legge di Bilancio del 2023, erano stati accantonati 500 milioni di euro per finanziare la nuova social card – con cui si possono comprare generi alimentari e di prima necessità – poi distribuita durante la scorsa estate. A questi, si sono sommati altri 100 milioni poche settimane fa, previsti dal governo nel decreto Energia sotto forma di bonus benzina. Il totale è, appunto, 600 milioni di euro.

Per quest'anno, la quota per ogni famiglia che ha avuto accesso alla carta acquisti spesa è stata di 382,50 euro, a cui dovranno sommarsi circa 80 euro per i carburanti (che ancora devono essere caricati sulle card). È altamente probabile, a questo punto, che il governo decida di erogare lo stesso importo nel 2024 alle stesse famiglie che già posseggono le card. Così facendo, verrebbero semplicemente ricaricate. In questo modo, però, verrebbe lasciato fuori chi – magari per un peggioramento della propria situazione economica – maturerà i requisiti dal prossimo anno.

L'unica regola per accedere alla carta è avere un reddito Isee inferiore ai 15mila euro, oltre a non percepire alcun tipo di sostegno come reddito di cittadinanza e disoccupazione. E proprio queste persone potrebbero accedere alla card dal 2024: chi è stato escluso dal supporto formazione e lavoro o dall'assegno di inclusione, chi ha terminato il periodo della Naspi e altri casi simili. Per loro dovranno essere distribuite nuove tessere.

L'importo totale – guardando il fondo a disposizione – dovrebbe aggirarsi intorno ai 450 euro, a meno che il governo non decida di restringere o allargare le maglie dei requisiti di accesso. Cambiare il reddito Isee, ad esempio, porterebbe a un aumento o a una riduzione della platea e di conseguenza della portata economica del sostegno. Per rispondere a tutte queste domande bisognerà aspettare il testo della manovra, che dovrà essere valutata dal Parlamento da qui a fine anno.