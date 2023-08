Carta acquisti spesa 2023, cosa si può comprare e cosa no nei negozi convenzionati La carta acquisti spesa 2023 è attiva dal 1 agosto per acquistare beni alimentari di prima necessità in tutti i negozi. In alcuni ci saranno ulteriori sconti per i beneficiari. Ecco un elenco completo di cosa si può comprare e cosa, invece, non può essere acquistato con la carta spesa.

La carta acquisti spesa 2023, che porta in dotazione 382,50 euro per le famiglie beneficiarie da spendere entro il 31 dicembre 2023, è attiva dal 1 agosto. Da alcuni giorni, quindi, è possibile utilizzarla per fare compere in tutti i negozi che vendono prodotti alimentari di prima necessità. In alcuni casi è possibile usufruire di alcuni sconti. La carta però non permette di acquistare qualunque cosa: il governo ha stabilito, con un apposito allegato al relativo decreto, una lista precisa degli alimentari che rientrano nel potere d'acquisto della nuova card.

Va ricordato che è obbligatorio usare la carta acquisti spesa almeno una volta entro il 15 settembre, se non si vogliono perdere i soldi caricati sopra. D'altra parte, lo stesso ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha sottolineato che la carta è stata pensata per aiutare le famiglie a fare la spesa per un mese: è plausibile, quindi, che molti nuclei familiari avranno già utilizzato tutti i 382,50 euro prima del 15 settembre.

In ogni caso, per chi non la usa neanche una volta entro quella data i soldi saranno tolti dalla carta e, a ottobre, verranno ridistribuiti tra chi l'ha utilizzata correttamente. La Postepay prepagata resterà poi attiva fino al 31 dicembre.

Cosa si può comprare con la carta spesa 2023

Per quanto riguarda gli acquisti che è possibile fare, come detto, il governo ha stilato una lista completa. Ecco cosa si può comprare con la carta acquisti spesa 2023:

carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole

pescato fresco

latte e suoi derivati

uova

oli d'oliva e di semi

prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria

paste alimentari

riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale

farine di cereali

ortaggi freschi, lavorati

pomodori pelati e conserve di pomodori

legumi

semi e frutti oleosi

frutta di qualunque tipologia

alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula)

lieviti naturali

miele naturale

zuccheri

cacao in polvere

cioccolato

acque minerali

aceto di vino

caffè, tè, camomilla

Cosa non si può comprare

Tutti gli altri prodotti che non vengono menzionati – ad esempio surgelati, confetture, tisane – non possono quindi essere comprati utilizzando la carta. Il controllo sarà effettuato direttamente alla cassa del supermercato dall'impiegato presente. Per questo, il ministero dell'Agricoltura starebbe valutando di diffondere una lista di prodotti ancora più dettagliata, in modo da facilitare i controlli.

I negozi convenzionati con la carta acquisti

Una serie di esercizi commerciali offrirà sconti ulteriori ai beneficiari della carta. Si parla, in particolare, di uno sconto del 15% sui prodotti rientranti nella lista riportata. L'elenco completo di tutti i negozi che hanno aderito a questa convenzione, sia che si tratti di catene che di singoli esercenti, è disponibile sul sito del ministero.