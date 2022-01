Caos centrodestra, Meloni dice FdI, Lega e FI non sono più alleati: “Loro stanno col centrosinistra” Caos nel centrodestra alla chiusura della partita sul Quirinale. La Lega e Forza Italia hanno preferito tutelare la maggioranza di governo invece che rimanere nel perimetro della coalizione di centrodestra. Meloni: “Non siamo alleati, centrodestra non c’è più, ma lo ricostruiremo”.

A cura di Annalisa Girardi

La rielezione del presidente Sergio Mattarella al Quirinale è arrivata dopo una settimana di trattative confusionarie tra i partiti, accordi finiti male o mai raggiunti e tentati blitz. Soprattutto uno schieramento, quello di centrodestra, ne esce diviso. Dopo essere infatti arrivato al voto affermando che spettasse a Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia la regia della partita del Quirinale e che ci fossero i numeri per eleggere un presidente di centrodestra, la coalizione si è spaccata. Lega e Forza Italia hanno deciso di preservare la maggioranza di governo (dopo aver comunque tentato la forzatura in Aula, poi fallita), una decisione che non è piaciuta a Fratelli d'Italia. "Oggi il centrodestra per come lo abbiamo visto non c'è più", afferma oggi Giorgia Meloni in un'intervista con il Corriere della Sera.

Non solo Meloni era fermamente contraria al Mattarella bis, ma è rimasta anche delusa dal comportamento degli alleati, che hanno scelto la maggioranza di governo invece della coalizione del centrodestra. "Mi sembra che abbiano preferito l'alleanza col centrosinistra, sia per Draghi sia per Mattarella. Hanno barattato sette anni di presidente della Repubblica con sette mesi di legislatura, o se vogliamo di stipendio", attacca Meloni.

Che però rimane convinta che l'alleanza di centrodestra si possa rifondare. "Ricostruiremo quello che oggi si è rotto. Ma è stata un'enorme occasione sprecata. Avevamo i numeri, come maggioranza relativa, almeno per dare le carte. Ma nella coalizione molti non lo hanno voluto. In questo momento no, non siamo alleati", prosegue. In particolare la leader di FdI dice di non aver compreso il comportamento di Matteo Salvini, che prima era d'accordo nel provare a portare in Aula un nome di centrodestra (quello di Elisabetta Casellati, poi affondato – "siamo stati noi a farci male", ammette Meloni -), poi ha provato a chiudere un accordo con Giuseppe Conte su Elisabetta Belloni, e infine è tornato al tavolo della maggioranza di governo dove si è arreso all'andare da Mattarella e chiedergli di restare. "Non l'ho capito, lo trovo incomprensibile. Ho scoperto dalle agenzie che avrebbe votato Mattarella. L'unica ipotesi alla quale tutti i leader del centrodestra avevano detto no con apparente convinzione", afferma la deputata.

Meloni e Salvini non si sarebbero ancora sentiti. "D'altronde non credo ci sia molto da chiarire".