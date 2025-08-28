Politica
video suggerito
video suggerito

Buoni pasto, scatta il tetto alle commissioni da settembre: cosa cambia per chi usa i ticket e per i negozi

Da lunedì 1 settembre 2025 parte il tetto del 5% per le commissioni sui buoni pasto. I ticket non cambieranno il loro valore per i dipendenti che li ricevono: a guadagnarci saranno gli esercenti, che in molti casi vedranno scendere la commissione che devono versare alle aziende che emettono i buoni.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Luca Pons
0 CONDIVISIONI
Immagine

Via al tetto del 5% sulle commissioni per i buoni pasto: da lunedì 1 settembre 2025, nessun ticket potrà superare questa soglia. Il limite era già in vigore per i dipendenti pubblici e ora si allargherà anche al settore privato. La norma ha fatto discutere soprattutto le aziende che emettono i buoni pasto, che perderanno incassi e hanno ‘minacciato' un aumento dei costi per le imprese che li comprano per darli ai propri dipendenti; mentre ha soddisfatto i negozianti, che dovranno pagare loro meno commissioni.

In teoria, per i lavoratori e le lavoratrici che ricevono i ticket non cambierà nulla. Oggi il valore medio di un buono pasto è di 6,75 euro, e si può andare fino a 8 euro esentasse per i buoni digitali: queste soglie non vedranno variazioni, così come le modalità di utilizzo resteranno le stesse.

Chi ci guadagna e chi ci perde con le nuove commissioni sui buoni pasto

La riforma delle commissioni era stata introdotta dal governo Meloni nella legge sulla concorrenza dello scorso anno. L'obiettivo era limitare i danni ai commercianti, che in media dovevano pagare commissioni dell'11%, ma in alcuni casi arrivavano fino al 20%. Questo significa che per ogni dieci euro incassati dai buoni pasto ne dovevano versare due alle imprese che emettono i ticket. Per questo, l'esecutivo ha fissato il paletto al 5%. Come detto, questa soglia era già presente per tutti i buoni rivolti ai dipendenti pubblici (circa 700mila), mentre da settembre riguarderà anche il privato (circa 2,8 milioni di persone).

Leggi anche
Quando parte l'accordo Usa-Ue sui dazi, per quali prodotti cambiano le tariffe e cosa succede in Italia

La norma era poi stata rinviata: un'applicazione graduale, per venire incontro alle aziende coinvolte. Le aziende che erogano i buoni pasto e i negozi che li accettano come pagamento hanno avuto tempo dalla fine dello scorso anno (e hanno ancora qualche giorno, fino al 31 agosto) per aggiornare i propri contratti, riducendo le commissioni al 5%. Tutti i nuovi contratti, firmati da quando la legge è entrata in vigore, hanno dovuto invece rispettare il tetto fin dall'inizio. E ancora: tutti i buoni pasto che vengono emessi con commissioni più alte – perché seguono ancora le vecchie regole – entro il 31 agosto resteranno validi fino al 31 dicembre 2025. Dopodiché, saranno inutilizzabili. Dal 1° gennaio del prossimo anno tutti i ticket avranno una commissione massima del 5%, senza eccezioni.

Cosa cambia per i dipendenti e per i negozi che accettano i ticket

Come spiegato, i cambiamenti riguardano tutti gli accordi economici tra le aziende che erogano i buoni pasto e i negozianti. I dipendenti, invece, non sono coinvolti. Per loro il valore del buono speso in negozio resterà lo stesso.

L'associazione di categoria delle aziende che emettono i ticket, chiamata Anseb ha naturalmente criticato la norma. L'effetto più immediato della riforma è che chi vende i buoni pasto incasserà meno commissioni, riducendo i guadagni. Per compensare le perdite, le imprese che erogano i ticket probabilmente dovranno alzare i prezzi per le aziende che li comprano e li distribuiscono ai propri lavoratori. Ci sarà un "aggravio dei costi per le imprese che acquistano i buoni pasto per i propri dipendenti", ha fatto sapere Anseb.

L'associazione ha addirittura previsto che questo aumenti dei costi potrebbe portare a "tagli e rimodulazioni delle risorse del welfare aziendale". Se un'impresa deve pagare di più per avere i buoni pasto, potrebbe decidere di tagliare altre misure per i dipendenti. O anche ridurre il valore dei buoni pasto. Si tratta, però, solo di ipotesi che dipenderanno dalle scelte di ciascuna azienda.

Chi invece è molto soddisfatto della riforma sono i negozianti, che pagheranno meno commissioni. Il responsabile dell'ufficio studi di Fipe Confcommercio, Luciano Sbraga, ha allontanato i timori di un taglio del welfare: "I ticket sono deducibili interamente dal reddito d’impresa" per le aziende, mentre "i lavoratori non versano l’Irpef". Il cambio di tariffe, quindi, non dovrebbe portare grossi danni.

Politica Italiana
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
"L'evacuazione di Gaza sarà condanna a morte per decine di pazienti ricoverati negli ospedali"
Raccontare è un atto di Resistenza: perché dovremmo dare il Nobel per la pace ai giornalisti di Gaza
Saverio Tommasi
In Israele protesta nazionale per la "fine della guerra" a Gaza, bloccata l'autostrada a Tel Aviv
"Non piangere per me, tieni la testa alta": la lettera della giornalista uccisa a Gaza al figlio 13enne
Cos'è la Global Sumud Flotilla che navigherà verso Gaza, quando parte e cosa può succedere
"Sto impazzendo e sono stanco, corriamo da un posto all'altro sotto le bombe": la testimonianza da Gaza
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Politica
api url views
Immagine

Iscriviti a Evening Review.
Ricevi l'approfondimento sulle news più rilevanti del giorno

Proseguendo dichiari di aver letto e compreso l'informativa privacy