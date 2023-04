Bonus trasporti da 60 euro per il 2023, approvate oltre 141 mila richieste in un giorno Sul sito del ministero del Lavoro sono arrivate oltre 140 mila richieste per il bonus trasporti da 60 euro. La maggior parte di queste arrivano da giovani tra i 20 e i 29 anni.

A cura di Annalisa Girardi

Nel primo giorno in cui è possibile richiedere il bonus trasporti da 60 euro, sul sito del ministero del Lavoro sono state approvate oltre 140 mila richieste. Precisamente, 141.510 cittadini hanno inviato una domanda. Sono soprattutto giovani tra i 20 e i 29 anni ad aver richiesto il bonus, per il 41,74% delle richieste. Il valore totale dei bonus approvati finora è di quasi otto milioni di euro, 7.965.461.

Nel comunicato del ministero del Lavoro si legge:

Fino alle 17 di oggi sono stati 153.408 i voucher richiesti, di questi 7.547 annullati e 4.351 rifiutati. Sono state 669 invece, le aziende (a fronte di 1.126 disponibili) per le quali è stato emesso almeno un bonus. Il numero maggiore di abbonamenti (30.449) è stato attivato con Trenitalia.

La ministra del Lavoro, Marina Calderone, ha commentato: "Una giornata importante perché concretamente i cittadini che ne hanno maggiormente bisogno, in tempi rapidissimi hanno potuto ottenere il contributo economico di 60 euro per acquistare un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia".

La piattaforma è attiva dalle 8 di questa mattina: nel 2023 può fare richiesta del bonus chi ha un reddito entro i 20 mila euro e può utilizzarlo per un abbonamento mensile, plurimensile o annuale presso i principali servizi di trasporto pubblico. È compresa anche Trenitalia.

Il bonus deve essere speso entro il mese in cui viene emesso. Per fare domanda basta accedere al portale del ministero del Lavoro. Si può acquistare sia con lo Spid o con la Carta di identità elettronica. È possibile richiedere un bonus al mese per tutto il 2023: oltre che per sé stessi, è possibile richiederlo anche per un figlio minore a carico.