Bonus trasporti a ottobre 2023, altri 12 milioni per il click day: quando e come richiederlo Con il decreto Energia approvato in Consiglio dei ministri, il governo Meloni ha rifinanziato il fondo del bonus trasporti con 12 milioni di euro aggiuntivi: il 1 ottobre ci sarà il nuovo click day.

A cura di Tommaso Coluzzi

Nuovi fondi, nuovo click day. Sul piatto, il 1 ottobre, ci saranno almeno 12 milioni di euro, da dividere tra tutti i cittadini che proveranno a ottenere il bonus trasporti dopo essere rimasti delusi lo scorso 1 settembre. I fondi durarono appena un'ora secondo il ministero, ancora meno secondo gli utenti. Ora, con il nuovo decreto Energia appena approvato dal governo Meloni, viene rifinanziato il fondo che si era esaurito all'inizio del mese. La misura, prevista in origine dal decreto Carburanti – quello che ha introdotto l'obbligo, per i distributori, di esporre il cartello con i prezzi medi di benzina e diesel – aveva una dotazione di 100 milioni di euro, ormai terminati. Il nuovo click day del 1 ottobre assume così molto più senso, visto che altrimenti i cittadini avrebbero dovuto tentare di accedere alle risorse rimesse a disposizione da chi ha ottenuto il voucher senza utilizzarlo.

Nel testo del nuovo decreto Energia, si legge:

4. Per far fronte alle esigenze emerse in corso d’anno, il fondo di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23 è incrementato di 12 milioni di euro per l’anno 2023.

Perciò, il 1 ottobre, chi proverà ad accedere al bonus avrà a disposizione un fondo da 12 milioni di euro da cui attingere, oltre ai residui non utilizzati. A inizio mese, infatti, tutti i fondi sono stati impegnati, ma non è detto che poi siano stati realmente convertiti in abbonamenti da parte dei cittadini che hanno avuto accesso all'aiuto. In quel caso, tornano a disposizione.

I requisiti per avere accesso al bonus trasporti da 60 euro sono sempre gli stessi: un reddito complessivo inferiore ai 20mila euro nel 2022. Il portale è sempre lo stesso, a cui si può accedere tramite Spid – l'identità digitale – o la Cie, la Carta d'identità elettronica. Dopodiché bisogna fare la domanda per ottenere il voucher, che va speso entro il mese solare in cui viene erogato, anche per acquistare un abbonamento con decorrenza successiva. L'appuntamento è ora fissato al 1 ottobre, alle ore 8:00. E c'è da aspettarsi che i fondi finiscano presto, anche stavolta.