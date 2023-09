Bonus trasporti a settembre 2023, oggi il click day: da che ora e come richiederlo Alle ore 8.00 di oggi, 1 settembre 2023, parte il click day per il bonus trasporti da 60 euro. Il bonus si può usare per acquistare un abbonamento – annuale, mensile o plurimensile – per il trasporto pubblico locale, regionale, interregionale o per il servizio ferroviario nazionale.

A cura di Luca Pons

Oggi, 1 settembre 2023, alle ore 8.00 parte il click day per il bonus trasporti 2023. Come anticipato, il bonus spetta a studenti e lavoratori con un reddito pari o inferiore a 20mila euro. Per chi lo ottiene, il sussidio consiste in un voucher da 60 euro che è valido come rimborso per l'acquisto di un abbonamento.

Ogni bonus è nominativo, e si può usare per acquistare un solo abbonamento annuale, mensile o plurimensile per trasporto pubblico locale, regionale, interregionale o servizi di trasporto ferroviario nazionale. I fondi stanziati per il bonus sono stati esauriti a metà agosto, perciò il click day di oggi è dedicato solamente ai residui, cioè ai soldi avanzati da chi ad agosto ha chiesto il bonus ma poi non l'ha usato per acquistare un abbonamento.

Come e dove fare richiesta per il bonus trasporti 2023

La domanda per ottenere il bonus trasporti va fatta sul sito ufficiale gestito dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, a partire dalle ore 8 di oggi 1 settembre 2023. È sufficiente visitare il sito e fare l'accesso utilizzando il proprio Spid, oppure la Carta d'identità elettronica. Se non si dispone di un'identità digitale (Spid o Cie) non è possibile fare domanda, ma sul sito sono presenti le informazioni necessarie anche per procurarsene una.

Una volta entrati, bisogna completare la richiesta compilando i campi presenti con le informazioni richieste. La domanda si può presentare anche a nome di un minorenne a carico. In questo caso, basta inserire il codice fiscale del minorenne interessato.

Nel fare la domanda è necessario indicare l'azienda di trasporti e il tipo di abbonamento che si vuole fare. L'importo del voucher, così, sarà uguale all'abbonamento in questione (o sarà di 60 euro, la cifra massima, se l'abbonamento costa di più).

Come utilizzare il bonus trasporti da 60 euro

Una volta ottenuto il voucher, questo si può usare per acquistare un solo abbonamento annuale, mensile o plurimensile da un'azienda di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale o di trasporto ferroviario nazionale. Un elenco completo delle oltre mille compagnie di trasporti che aderiscono all'iniziativa è stato pubblicato e si può consultare prima di fare la domanda.

Dal momento in cui viene emesso, il voucher è valido per tutto il mese solare. Ad esempio, i bonus erogati oggi sono validi fino al 30 settembre 2023, e anche quelli eventualmente erogati il 10 settembre saranno comunque validi fino al 30 settembre. L'abbonamento va acquistato, quindi, entro il mese solare, ma può anche essere relativo ai mesi successivi. Ad esempio, ottenendo oggi il voucher si può comprare un abbonamento annuale che parte da ottobre 2023.

Le modalità esatte con cui usare il bonus sono diverse in base all'azienda in questione, e le indicazioni spesso si trovano sul sito della compagnia. A Milano Atm chiede di acquistare l'abbonamento normalmente, pagandolo con denaro proprio, e poi farsi rimborsare sul proprio conto corrente presentando un apposito modulo, che si può trovare nella propria area personale sul sito dell'azienda.

A Roma, Atac prevede che l'abbonamento venga comprato online, non nelle biglietterie. Perciò, bisogna avere una carta Metrebus da ricaricare. Effettuando la ricarica si può scegliere l'abbonamento desiderato e poi durante il pagamento si inserisce il codice univoco del bonus trasporti.

Anche la compagnia Unico Campania ha dato le informazioni necessarie sul suo sito. L'abbonamento si potrà comprare sia nelle biglietterie fisiche sia online, per chi ha una smart card UnicoCampania. Chi non ce l'ha potrà richiederla sull'apposita pagina del sito. Durante l'acquisto dell'abbonamento basterà inserire il codice del bonus, cosa che in biglietteria avverrà con un apposito modulo cartaceo.

Per quel che riguarda Trenitalia, per usare il bonus trasporti bisognerà andare personalmente in una biglietteria, e mostrare il codice univoco del voucher. Trenord, invece, permetterà di completare l'acquisto sia dal sito che nelle biglietterie ufficiali, ma non sarà possibile farlo nei punti vendita come bar e edicole.

Chi può richiederlo: i requisiti di reddito

Il bonus trasporti 2023 è rivolto a studenti e lavoratori e l'unico requisito presente è quello del reddito: 20mila euro nell'anno precedente, quindi nel 2022. Chiunque si trova sotto questa soglia può fare domanda, anche se non è assicurato che tutte le domande vengano soddisfatte. I bonus, infatti, saranno erogate fino a esaurimento dei fondi disponibili.

Quante volte si può richiedere il voucher

La legge prevede che il bonus trasporti si possa richiedere una volta al mese, dall'inizio del mese solare in poi. A prescindere che si abbia già ottenuto il voucher nei mesi precedenti o no, la richiesta può comunque essere ripetuta nel mese successivo.

Il bonus viene erogato fino a quando non si esauriscono i fondi stanziati. A metà agosto è stato raggiunto il limite, perciò oggi, 1 settembre 2023, il click day è dedicato solamente ai residui: vengono distribuiti, cioè i soldi di chi eventualmente ad agosto aveva richiesto un bonus ma poi non ha usato il voucher per comprare un abbonamento. È probabile che quindi si tratterà di una quantità di risorse piuttosto limitata, e che nei mesi successivi i fondi saranno esauriti oppure sempre più ridotti.