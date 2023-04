Come usare il Bonus Trasporti a Roma per gli abbonamenti Atac a metro, bus e tram e Cotral A Roma grazie al bonus trasporti si può usufruire di un contributo pari a 60 euro per acquistare abbonamenti Atac per bus, metro e tram o Cotral. Ecco come richiederlo e chi può usufruirne.

A cura di Alessia Rabbai

Abbonamento Atac

La piattaforma online del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per richiedere il bonus trasporti 2023 è attiva da oggi, lunedì 17 aprile. A Roma si può usufruire di un contributo pari a 60 euro, per acquistare abbonamenti Atac per bus, metro e tram o per gli abbonamenti Cotral. Il bonus trasporti è spendibile, per richiedere o rinnovare un abbonamento mensile o annuale al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, solamente nel mese solare di emissione, anche per abbonamenti validi successivamente. Come si legge sul sito ufficiale per usufruire del contributo è necessario essere in possesso di una card Atac personale.

Le regole del bonus trasporti per gli abbonamenti ai mezzi Atac

Il bonus trasporti è valido per abbonamenti mensili e annuali Roma e Lazio, ordinari e agevolati, compreso l'abbonamento Lazio Studenti valido fino al 30 giugno 2023. È necessario acquistare un abbonamento entro il mese solare di emissione del bonus. Per Atac, l'utilizzo del bonus è esclusivamente con modalità online, accedendo area riservata MyAtac, selezionando la voce ‘Ricarica la card' e inserendo il codice del bonus trasporti.

Come usare il bonus trasporti per gli abbonamenti ai bus Cotral

Per quanto riguarda invece il bonus trasporti 2023 con Cotral è possibile richiederlo con i seguenti passaggi. Ricarica la tua card elettronica (con un abbonamento Metrebus Lazio e Ridotti Cotral) esclusivamente online. Inserisci il codice del bonus e otterrai immediatamente lo sconto al momento del pagamento. Affinché la procedura vada a buon fine il titolare della tessera elettronica (Metrebus Lazio o Cotral Ridotto) ed il beneficiario del bonus trasporti devono coincidere.

Chi può richiederlo e per quante volte

Può richiedere il bonus trasporti 2023 per una sola volta le persone che hanno conseguito un reddito complessivo non superiore ai 20mila euro (redditi riferiti al 2022). Le domande per richiedere il bonus trasporti 2023 vanno presentate entro e non oltre il 21 dicembre del 2023 accedendo al portale ‘Bonus Trasporti', fino ad esaurimento delle risorse disponibili. L'accesso è con Spid o Carta d'Identità Elettronica sul portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.