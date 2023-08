Bonus trasporti 2023 da 60 euro, click day il 1° settembre: chi lo può ottenere e come fare domanda Alle ore 8 del 1 settembre 2023, scatterà il nuovo click day per richiedere il bonus trasporti da 60 euro. Il voucher si può usare per acquistare abbonamenti di bus o treni. Per fare domanda bisogna essere studenti o lavoratori con un reddito inferiore ai 20mila euro.

A cura di Luca Pons

Immagine di repertorio

Torna il bonus trasporti da 60 euro, che da metà agosto era bloccato perché si erano esauriti i fondi disponibili. Dal 1 settembre 2023, alle 8 di mattina, sarà però possibile tornare a fare domanda per ottenerlo. Il bonus trasporti è rivolto a studenti e lavoratori con un reddito entro i 20mila euro e serve per rimborsare i costi dell'abbonamento ai mezzi di trasporto. Una volta ottenuto, il bonus va usato entro la fine del mese solare, altrimenti scade e non si può più utilizzare.

Come fare domanda per il bonus trasporti

Le domande per il bonus trasporti da 60 euro riapriranno venerdì 1 settembre alle ore 8 di mattina. Da quel momento, sarà possibile recarsi sul sito ufficiale dedicato al bonus dal ministero del Lavoro e presentare la domanda. Bisognerà accedere con il proprio Spid o Carta d'identità elettronica, e poi compilare la domanda inserendo tutti i dati richiesti.

È probabile che i bonus disponibili saranno esauriti piuttosto in fretta. A settembre, infatti, saranno messi a disposizione solamente "gli eventuali residui generati dal mancato utilizzo di bonus richiesti nel mese di agosto 2023", come ha spiegato il ministero. Insomma, i soldi che qualcuno aveva richiesto e poi non ha usato per comprare abbonamenti. Ad aprile, nel giorno in cui il bonus era stato lanciato, erano arrivate più di 140mila richieste.

Chi può ottenere il bonus

Il bonus trasporti è rivolto a studenti e lavoratori, e il requisito principale è avere un reddito pari o inferiore ai 20mila euro, relativamente al 2022. I soldi ottenuti con la domanda servono per rimborsare il costo di abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici.

Ogni persona può richiedere un solo voucher, che è nominativo, e con un importo massimo di 60 euro (se l'abbonamento a cui si è interessati costa meno, è possibile richiedere una cifra più bassa). Si può fare domanda per se stessi o anche per un minorenne a carico, basta indicarlo nella procedura della domanda e inserire il codice fiscale del minorenne in questione.

Come si usa il bonus trasporti per acquistare un abbonamento

Il voucher si può poi usare per acquistare un solo abbonamento, annuale oppure mensile o plurimensile, che si tratti di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale, o servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il bonus, dal momento in cui lo si ottiene, è valido fino alla fine del mese solare in cui viene emesso. Sia chi ottiene il bonus il 1 settembre, sia chi eventualmente lo ottiene il 10 settembre, avrà la stessa scadenza fissata al 30 settembre.

In quel periodo, il bonus va utilizzato per acquistare (o rimborsare l'acquisto di) un abbonamento. L'abbonamento in questione può anche essere riferito ai mesi successivi. Ad esempio, si può ottenere il bonus a settembre ma usarlo per acquistare un abbonamento che inizia a ottobre.

Nel fare la domanda, bisogna indicare l'azienda di trasporti e il tipo di abbonamento richiesto. Le modalità specifiche su come usare il bonus (pagare in anticipo l'abbonamento e poi farselo rimborsare, oppure evitare il pagamento presentando il codice identificativo "antifrode" in biglietteria) possono variare da azienda a azienda.