Approvato in Cdm il decreto Energia 2023, le novità: bonus benzina, bollette e condono sugli scontrini Il bonus benzina da 80 euro, l’aiuto per le bollette e il condono fiscale per scontrini e fatture: il governo Meloni ha appena approvato il decreto Energia in Consiglio dei ministri, ecco tutte le novità.

A cura di Tommaso Coluzzi

Un nuovo bonus benzina da 80 euro, gli aiuti sulle bollette e un condono fiscale per scontrini e fatture. Il nuovo decreto Energia del governo Meloni è appena stato approvato in Consiglio dei ministri, e introdurrà una serie di misure già anticipate nei giorni scorsi: arriva l'aiuto contro il caro carburanti, che ammonterà a circa 80 euro e verrà erogato a chi già possiede la carta acquisti spesa; c'è anche un nuovo bonus bollette per le famiglie in difficoltà, con un contributo crescente in base al numero di componenti del nucleo; approvata anche la sanatoria su scontrini e fatture, un nuovo condono fiscale per commercianti e autonomi. Nel decreto, inoltre, c'è anche la proroga delle agevolazioni per comprare casa per gli under 36.

Come funziona il bonus benzina da 80 euro e a chi spetta

Il nuovo decreto Energia introduce il bonus benzina per i beneficiari della social card. Chi ha diritto alla carta acquisti spesa – ovvero chi ha un reddito Isee fino a 15mila euro e fa parte di un nucleo familiare in cui nessuno percepisce altri sussidi – vedrà accreditati presto nuovi fondi per pagare i carburanti. Il governo ha aggiunto 100 milioni al fondo dedicato al finanziamento dell'aiuto, che dovranno essere suddivisi tra i beneficiari. Con un decreto ministeriale, nei prossimi trenta giorni, verrà stabilita la cifra. Si parla di un bonus del valore di circa 80 euro, ma l'importo non è ancora definito.

Un nuovo bonus bollette per le famiglie in difficoltà

Nel nuovo decreto appena approvato dal governo Meloni, oltre al rinnovo degli aiuti già contenuti in bolletta, c'è anche un contributo aggiuntivo per le famiglie titolari del bonus sociale elettrico. È questa la principale novità: per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, arriva un aiuto straordinario, crescente sulla base del numero di componenti del nucleo familiare. Il fondo a disposizione è da 300 milioni. Considerando che a beneficiare del bonus sono circa 4 milioni di famiglie il bonus dovrebbe aggirarsi intorno ai 70 euro.

Arriva il nuovo condono fiscale per scontrini e fatture

Il decreto Energia prevede anche una sanatoria per chi non ha emesso fatture e scontrini nell'ultimo anno e mezzo. Rispetto alle bozze circolate nei giorni scorsi, però, c'è stata una novità dell'ultimo minuto: chi ha commesso delle violazioni, potrà risolvere i propri problemi con il fisco attraverso il ravvedimento operoso entro e non oltre il 31 ottobre, con perfezionamento entro il 15 dicembre. Il ravvedimento operoso, secondo quanto spiegato dall'Agenzia delle Entrate, prevede che venga saldato il debito con una sanzione ridotta in misura variabile tra un decimo e un quinto dell'importo a seconda dei casi.

Prorogata l'agevolazione per gli under 36 per comprare casa

Con il nuovo decreto, il governo ha anche deciso di prorogare l'agevolazione per gli under 36 per l'acquisto di una abitazione. Per i giovani che decidono di comprare la loro prima casa, perciò, ci sarà la possibilità – prorogata fino al 31 dicembre di quest'anno – di accedere ad una garanzia statale sull'80% dell'importo del mutuo. Nei giorni scorsi si era parlato di introdurre una soglia Isee più stringente, ma nel decreto non sembra essercene traccia. Restano invariati perciò i requisiti d'accesso.