Cosa si decide oggi in Consiglio dei Ministri: verso i bonus benzina e bollette nel Dl Energia 2023 Oggi, lunedì 25 settembre 2023, il governo Meloni si riunirà nel Consiglio dei ministri per discutere principalmente il nuovo decreto Energia. Nel testo ci sono il nuovo bonus benzina da 80 euro e anche la proroga dei bonus bollette già in vigore oggi. In più, dovrebbe avere il via anche il condono per chi non ha fatto scontrini e fatture.

A cura di Luca Pons

Oggi, lunedì 25 settembre 2023, è in programma una riunione del Consiglio dei ministri convocata alle ore 16. La principale misura all'ordine del giorno è il cosiddetto decreto Energia, che riguarda "misure urgenti in materia di energia e interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio", ad esempio un nuovo bonus benzina e la proroga dei bonus bollette già esistenti. Ma si discuteranno anche altri interventi che non riguardano l'energia, inseriti sempre nello stesso decreto: tra questi, il più controverso è un nuovo condono che aiuterà commercianti e professionisti che nell'ultimo anno e mezzo non hanno fatto scontrini o fatture. Si parlerà poi della ratifica di alcuni trattati internazionali, e di interventi minori sull'ordinamento giudiziario militare e su una riorganizzazione del personale del ministero degli Esteri.

Nuovo condono per chi non fa fatture e scontrini

Il tema più discusso degli ultimi giorni è anche quello meno collegato al nome del decreto, perché non ha a che fare con l'energia. Si tratta di una sanatoria, di fatto un condono per chi non ha fatto scontrini e fatture. La misura, inserita a sorpresa nella bozza del testo circolata pochi giorni fa, prevede che chi ha commesso delle violazioni dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2023 – scontrini non fatti, fatture con un importo ridotto… – possa avere un forte sconto sulla multa. Infatti, a condizione che la violazione sia accertata entro il 30 settembre e il pagamento avvenga entro il 15 dicembre, si potrà versare un diciottesimo del minimo edittale previsto per quella irregolarità.

Per rendere un'idea delle proporzioni, un diciottesimo del minimo edittale significa che ad esempio se una multa andasse per legge da 180 a 1.800 euro, basterà versare 10 euro. In ogni caso, il decreto esclude che chi approfitta del condono sia protetto anche dalle conseguenze penali (ad esempio nel caso in cui si riscontri il reato di riciclaggio).

Leggi anche Bonus Benzina 2023, a chi spetta il contributo da 80 euro e quando arriva

Bonus benzina da 80 euro, chi lo può ottenere

Stando alla bozza del testo del decreto Energia, oggi sarà approvato il nuovo bonus benzina. Dopo mesi di prezzi in rialzo – ormai il prezzo ha superato i due euro al litro in media in oltre metà delle Regioni italiane – il governo interverrà così con un sussidio una tantum. I beneficiari saranno gli stessi che hanno già ricevuto la carta acquisti spesa, e l'importo dovrebbe essere di circa 80 euro a famiglia.

Inizialmente si parlava di cifre più alte (anche 150 euro) e di una platea decisamente più ampia. Tuttavia, con l'avvicinarsi della prossima legge di bilancio il governo Meloni ha deciso di limitare le risorse da dedicare al caro benzina. Il costo della misura sarà di 100 milioni di euro, distribuiti tra le circa 1,3 milioni di famiglie che hanno avuto la carta acquisti ‘Dedicata a te'. Gli 80 euro circa che saranno caricati potranno essere usati esclusivamente per l'acquisto di carburanti.

Bonus bollette confermati fino a dicembre

Saranno prorogate le misure che oggi portano sconti in bolletta a diverse famiglie. Il decreto Energia interverrà sui bonus che sarebbero scaduti il 30 settembre, e rinnoverà fino alla fine dell'anno le tre misure principali: il bonus sociale, l'Iva al 5% per il gas e l'azzeramento degli oneri di sistema sempre per il gas.

Dunque, nelle fatture per il consumo di gas tutte le famiglie continueranno a trovare l'Iva ridotta dal 10% al 5%, mentre la voce degli oneri di sistema generali sarà sempre a zero. Nelle bollette dell'elettricità invece queste voci sono tornate ‘normali', senza riduzioni, già da mesi. Per quanto riguarda il bonus sociale luce e gas, questo continuerà a essere rivolto a chi ha un Isee sotto i 15mila euro, con un importo aumentato per chi è sotto i 9.530 euro. Non ci sarà bisogno di fare richiesta, sarà inserito direttamente in bolletta. Lo sconto esatto sarà determinato dall'Arera, l'autorità che si occupa di reti ed energia.