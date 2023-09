Bonus bollette 2023, verso la proroga fino a fine anno: come cambiano i costi di luce e gas Il dl Energia contiene anche una prolunga dei bonus bollette attivi negli scorsi mesi: da ottobre a dicembre 2023 resteranno in vigore il bonus sociale luce e gas, l’azzeramento degli oneri sociali e l’Iva al 5% per il gas. La conferma ufficiale è attesa dopo il Cdm di lunedì 25 settembre.

A cura di Luca Pons

Dopo settimane di incertezza, ora la conferma è quasi ufficiale: anche per gli ultimi tre mesi del 2023 resteranno in vigore i bonus bollette attivi finora. Per il gas l'Iva resterà al 5% e gli oneri di sistema saranno cancellati, mentre anche i bonus sociali luce e gas continueranno ad alleggerire le fatture energetiche delle famiglie con redditi bassi fino alla fine dell'anno. Le misure sono infatti inserite nella bozza del decreto Energia che il governo Meloni dovrebbe discutere nel Consiglio dei ministri di lunedì 25 settembre. A meno di passi indietro inaspettati, si va quindi verso la proroga.

Bonus sociale luce e gas confermato fino a dicembre 2023, come ottenerlo

Infine, si va verso una conferma per il bonus sociale luce e gas. Il bonus consiste in uno sconto inserito direttamente in fattura, rivolto alle famiglie che hanno un Isee inferiore ai 15mila euro (30mila euro per le famiglie con più di tre figli). Per chi è al di sotto della soglia di 9.530 euro, la riduzione dei costi è più forte. A gestire il sussidio – e a calcolare il suo importo – è Arera, l'autorità che si occupa di reti ed energia. Non è necessario fare richiesta per avere il bonus sociale: tutti coloro che hanno diritto a ottenerlo se lo trovano direttamente in bolletta.

Nel 2022, secondo Arera, 3,7 milioni di famiglie hanno ricevuto il bonus per la luce e 2,4 milioni di famiglie quello per il gas. Nel 2023, invece, i beneficiari potrebbero essere di più: una stima parla di 4,7 milioni di beneficiari per la bolletta elettrica e di 2,8 milioni per la fattura del gas.

Come detto, l'importo è deciso da Arera e varia in base all'Isee e al numero di componenti della famiglia. Nell'ultimo trimestre, è stato tra i 13 e i 20 euro al mese per la luce e di 6-10 euro al mese per il gas (anche tenendo conto della zona climatica in cui si abita). Gli importi per il periodo di ottobre-dicembre 2023, invece, saranno cambiati in base alle stime dei consumi. Sarà la stessa Arera a comunicarli, una volta diventata ufficiale la proroga del bonus.

Bolletta del gas, Iva resta al 5% e oneri di sistema azzerati

La conferma delle misure era stata in parte anticipata dal ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, che però era rimasto sul vago: "Credo che manterremo il 5% di Iva, però è una valutazione ancora da fare, completa, sia sugli oneri di sistema sia sull'Iva", aveva dichiarato a inizio settembre. La risposta è arrivata nella bozza: l'Iva dovrebbe rimanere al 5% nelle bollette del gas, evitando un aumento al 10% come sarebbe previsto normalmente dalla legge. Per i consumi relativi a ottobre, novembre e dicembre 2023 quindi non ci saranno aumenti su questo fronte.

Resterà stabile anche la somma pagata per gli oneri di sistema, cioè zero. Sempre nelle bollette del gas (non in quelle della luce), le spese per gli oneri generali di sistema saranno azzerate. Si tratta di spese fisse che normalmente servono allo Stato per finanziare ambiti come la ricerca, gli incentivi per le fonti rinnovabili e altre agevolazioni. Già da diversi mesi, però, nelle bollette del gas sono stati portati a zero.