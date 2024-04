video suggerito

Evan Gershkovich resta in carcere: respinto il nuovo ricorso del giornalista del WSJ detenuto in Russia Resta in carcere il corrispondente del Wall Street Journal Evan Gershkovich, arrestato in Russia nel marzo 2023 con l’accusa di spionaggio. Martedì 23 aprile un tribunale di Mosca ha stabilito che dovrà rimanere in cella almeno fino alla fine del mese di giugno. Il giornalista statunitense di 32 anni è detenuto in attesa di giudizio ormai da oltre un anno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il 32enne Evan Gershkovich

Resta in carcere in Russia il corrispondente del Wall Street Journal Evan Gershkovich, arrestato nel marzo 2023 con l'accusa di spionaggio. Oggi, martedì 23 aprile, un tribunale di Mosca ha stabilito infatti che Gershkovich dovrà rimanere in cella almeno fino alla fine del mese di giugno.

Come ricordano i quotidiani statunitensi, il giornalista di 32 anni, cittadino statunitense, è detenuto in attesa di giudizio ormai da oltre un anno. E, nonostante i suoi ripetuti e numerosi appelli, le autorità di Mosca stanno prolungando sempre di più la sua detenzione, respingendoli uno dopo l'altro.

L’ultima estensione del periodo di custodia cautelare fino al 30 giugno era stata preannunciata già il 26 marzo scorso. Una decisione confermata oggi dal giudice: "La prima Corte d'Appello ha stabilito che l'ordinanza del 26 marzo 2024 sulla proroga della misura preventiva dovrebbe essere lasciata invariata".

In aula oggi il giornalista indossava una maglietta bianca e una camicia a quadri aperta, sembrava rilassato e nelle foto diffuse dai media esteri è apparso sorridente, mentre scambiava alcune battute con il suo team legale.

Come già detto, ancora non è stata fissata una data per il processo e le autorità russe non hanno rivelato quali siano, se ci sono, le prove a sostegno dell'accusa di spionaggio che il corrispondente e il giornale per cui lavora respingono categoricamente dal momento del suo arresto.

Il governo degli Stati Uniti ha dichiarato che l'incarcerazione del 32enne è totalmente ingiustificata. Gershkovich era stato arrestato a marzo dell’anno scorso mentre era in viaggio per un reportage nella città di Ekaterinburg, nella regione degli Urali.

All'epoca del suo arresto l’agenzia Interfax, citando un comunicato dell'Fsb, i servizi segreti russi, riferì che il giornalista era sospettato di aver raccolto informazioni sull'industria militare di Mosca. "Non si parla di sospetti, è stato colto in flagrante", aveva detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, commentando il fermo del giornalista all'agenzia Ria Novosti.

Attualmente si trova recluso nella prigione Lefortovo di Mosca, nota per le dure condizioni di detenzione.