Bonus Benzina 2023, a chi spetta il contributo da 80 euro e quando arriva Lunedì il governo Meloni approverà in Consiglio dei ministri il nuovo bonus benzina da 80 euro, che riguarderà solo chi ha ricevuto la carta acquisti spesa per i beni alimentari.

A cura di Tommaso Coluzzi

Dopo settimane di voci e indiscrezioni, finalmente ci siamo: il bonus benzina verrà approvato nel prossimo Consiglio dei ministri, convocato per lunedì 25 settembre, e sarà operativo a stretto giro. Già nelle prossime settimane potrebbe arrivare nelle tasche dei beneficiari, che però saranno molti meno rispetto a quanto filtrato inizialmente. Per via della carenza di risorse, infatti, il governo ha ristretto gradualmente la platea di cittadini che potranno accedere all'aiuto, finendo per ridurli ai soli possessori della carta acquisti spesa distribuita durante l'estate. Alla fine la misura dovrebbe costare intorno ai 100 milioni di euro, contro il miliardo previsto in precedenza, e aiutare 1,3 milioni di famiglie che già posseggono la social card.

Come funzionerà il nuovo bonus benzina da 80 euro

Il nuovo bonus benzina, alla fine, dovrebbe valere 80 euro. Si era partiti da 150 euro, con una platea molto più ampia, ma alla fine – sempre secondo quanto filtra da Palazzo Chigi – il governo avrebbe deciso di ridurlo di quasi la metà. Così come i beneficiari, che dovrebbero coincidere con i possessori della carta acquisti spesa, ovvero famiglie con un reddito Isee inferiore ai 15mila euro. Propio sulla social card dovrebbero essere caricati gli 80 euro, che potranno essere spesi esclusivamente per l'acquisto di carburanti. Un po' come i 382,50, caricati durante l'estate, potevano essere utilizzati solo per comprare alcuni generi alimentari.

A chi spettano gli 80 euro e quando arriva il nuovo bonus carburanti

Il Consiglio dei ministri di lunedì approverà la misura in un decreto legge ad hoc, e per avere conferme più definite bisognerà aspettare la pubblicazione del testo. Secondo quanto filtra, però, il provvedimento dovrebbe entrare in vigore abbastanza rapidamente, in modo da intervenire subito contro il caro benzina. Perciò si attende il caricamento delle somme già da inizio ottobre. Per quanto riguarda la platea di beneficiari, invece, la decisione sembra già presa: solo chi possiede la social card del governo Meloni vedrà caricare gli ulteriori 80 euro sulla carta. Parliamo di chi ha un reddito Isee inferiore a 15mila euro, con l'esclusione di chi riceve qualsiasi altro tipo di sussidio, dalla disoccupazione al reddito di cittadinanza (o le misure che lo stanno sostituendo).