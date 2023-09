Bonus benzina da 80 euro lunedì in Consiglio dei ministri, a chi spetta e come funziona Il bonus benzina da 80 euro potrebbe essere introdotto già dal mese di ottobre, il provvedimento è atteso lunedì in Consiglio dei ministri. Ma il nuovo aiuto non sarà disponibile per tutti.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il bonus benzina da 80 euro, alla fine, si farà. Ma non per tutti. E la platea sarà sensibilmente più piccola di quanto previsto. L'aiuto per contrastare il caro carburanti, che ormai hanno toccato da tempo il picco dei due euro, sembra pronto ad andare in porto. Il Consiglio dei ministri di lunedì prossimo, il 25 settembre, avrà all'ordine del giorno un nuovo decreto legge sull'energia che conterrà anche l'atteso bonus. Il problema, però, è che toccherà a una fascia di popolazione particolarmente ridotta. Soprattutto se considerato che, almeno inizialmente, si era parlato di tutt'altro importo e tutt'altra platea.

Intanto il bonus non sarà da 150 euro ma da 80 euro, a differenza di quanto circolato per settimane. Il problema è sempre lo stesso: non ci sono risorse per finanziare questo tipo di iniziativa, ma allo stesso tempo è necessario dare un segnale. Soprattutto dopo la pessima figura fatta sulla storia delle accise e il caos con i benzinai che ne è seguito. Insomma, qualcosa bisogna mettere a terra, anche a livello comunicativo. E bisogna farlo ora che la benzina è oltre i due euro al litro ormai da settimane.

La discussione si è concentrata, a questo punto, sulla platea. Inizialmente si era parlato di aiutare tutti coloro che guadagnavano un massimo di 20/25mila euro l'anno. Sarebbe stata la stessa platea del bonus 200 euro del governo Draghi, che la scorsa estate decise di intervenire contro l'inflazione con un aiuto una tantum. Poi, però, la platea si è notevolmente ristretta, finendo per ridursi a coloro che già sono in possesso della social card: la carta acquisti spesa del governo Meloni.

Leggi anche Bonus benzina per redditi bassi, tra le ipotesi i 150 euro caricati sulla card acquisti spesa

Questo significa che, sulle stesse carte prepagate distribuite negli ultimi mesi con 382,50 euro, verranno caricati altri 80 euro, che potranno essere spesi esclusivamente per l'acquisto dei carburanti. Perciò il bonus benzina sarà a disposizione di chi ha un Isee di massimo 15mila euro e fa parte di un nucleo familiare in cui nessuno percepisce altri tipi di sussidi.