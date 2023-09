“Bonus trasporti, altro che un’ora: fondi finiti dopo un minuto”: la segnalazione degli utenti delusi Il bonus trasporti 2023 ha avuto un click day brevissimo: dalle 8.00, in poco più di un’ora i fondi erano esauriti. Una lettrice però ha segnalato a Fanpage di aver ricevuto il messaggio di “fondi esauriti” già alle ore 8.01. E non è stata l’unica. Il ministero del Lavoro ha detto di non aver registrato errori né segnalazioni da parte degli utenti.

A cura di Luca Pons

"Mi sono collegata prima delle 8, e appena ho potuto fare l'accesso il sito mi diceva che i fondi erano esauriti e di riprovare a ottobre. Erano le 8.01″. La segnalazione di una lettrice a Fanpage.it, corroborata dalle immagini del suo schermo, ha svelato un possibile errore informatico del sito dedicato al bonus trasporti che avrebbe impedito ad alcuni utenti di ricevere il sussidio. Oggi, 1 settembre 2023, c'è stato il click day dedicato al bonus per comprare un abbonamento dei mezzi: fino a 60 euro, da utilizzare nel mese di settembre. Era noto che i fondi fossero ormai pochi, perché si trattava di quelli residui da chi ad agosto aveva richiesto il bonus e poi non l'aveva utilizzato. Così, centinaia di migliaia di persone si sono messe in coda per essere pronte all'apertura, alle 8 in punto.

Alcuni però hanno avuto una brutta sorpresa, tra cui la lettrice che ha poi contatto Fanpage. Infatti, appena passate le 8 si sono trovati un messaggio che recitava: "Non è possibile procedere con la richiesta del bonus trasporti per il momentaneo esaurimento della dotazione finanziaria", e poi invitava a "effettuare un nuovo tentativo di richiesta a partire dalle ore 8.00 del 1° ottobre 2023 per usufruire degli eventuali residui generati dal mancato utilizzo di bonus richiesti nel mese di settembre".

Lo screenshot in questione, effettuato alle ore 8.01 come si può leggere in alto

Insomma, meno di un minuto e già esauriti i fondi. Com'è possibile, dato che i soldi a disposizione per le richieste (1,4 milioni di euro secondo il ministero) sono terminati più di un'ora dopo? L'aggiornamento sulla fine delle riserve è arrivata alle 9.09, e anche nel comunicato inviato a fine giornata il ministero ha detto che la dotazione si è esaurita in "poco più di un'ora".

Anche altri utenti su internet hanno segnalato problemi simili. "Ore otto e zerocinque. Bonus trasporti: esaurito", si legge sui social. "Il bonus trasporti era già esaurito alle ore 8.05", riporta un altro. Si trovano anche altri screenshot, pubblicati da persone diverse pochi minuti dopo le 8: "Ero entrata alle 7:40, non avevo nemmeno la coda davanti, dalle 7:59 ho continuato ad aggiornare, ho proprio visto l’avviso passare da “settembre” a “ottobre”".

Anche la lettrice che ha contattato Fanpage ha detto di aver fatto l'accesso poco prima delle 8 e aver poi trovato lo stesso messaggio di errore. Uscita e rientrata immediatamente, ha trovato una lunga coda di utenti davanti a lei. Dopo le 9, poi, è arrivata la conferma ufficiale che i fondi si erano esauriti per davvero.

Il sospetto è quello di un malfunzionamento della piattaforma, che abbia mostrato un messaggio errato a chi aveva fatto l'accesso poco prima delle 8, oppure ad alcuni utenti casuali tra i primi ad accedere. Anche perché, secondo le comunicazioni ufficiali, questa mattina circa 24mila persone sono riuscite a ottenere il loro bonus trasporti, sfruttando gli 1,4 milioni di euro di fondi residui.

Il ministero del Lavoro, contattato da Fanpage.it, ha detto di aver effettuato una verifica interna dopo la richiesta di chiarimenti. Da questa verifica non sono risultati né problemi con la procedura informatica per le domande del bonus, né segnalazioni di errore inoltrate tramite l'help desk dedicato. L'invito agli utenti, in casi simili, è stato di rivolgersi all'help desk per poter segnalare direttamente il malfunzionamento.