Bonus per dipendenti con figli fino a 3mila euro, come funziona e chi può ottenerlo: la nuova circolare Il bonus fino a 3mila euro per i dipendenti con figli a carico è una forma di fringe benefit. Cioè, una somma che le aziende possono scegliere di erogare ai propri dipendenti – ad esempio per il pagamento delle bollette – e che non viene tassata. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito chi può beneficiarne e in che modo.

A cura di Luca Pons

Il bonus fino a 3mila euro rivolto ai dipendenti che hanno figli a carico è arrivato con il decreto Lavoro varato dal governo Meloni a maggio. Si tratta di un fringe benefit, cioè una cifra che i datori di lavoro privati possono riconoscere ai propri dipendenti come forma di welfare aziendale, anche per aiutare nel pagamento delle bollette di luce, gas e acqua.

Prima la soglia massima era fissata a 258,23 euro annuali, ma negli ultimi anni è stata alzata più volte per periodi limitati di tempo. In questo caso, la somma massima è fissata a 3mila euro solo per l'anno d'imposta 2023.

Dato che il bonus su rivolge ai dipendenti privati, sono esclusi quindi i lavoratori del settore pubblico. In ogni caso nessuna azienda ha l'obbligo di erogare questo bonus. Una nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito il funzionamento della misura: per ottenerla è necessario presentare una dichiarazione al datore di lavoro e indicare i figli fiscalmente a carico. Può essere richiesta da entrambi i genitori, anche con un solo figlio, se questo è a carico di entrambi.

Per cosa si possono usare i 3mila euro di fringe benefit

Solo nel periodo d'imposta 2023, per i lavoratori dipendenti che hanno figli fiscalmente a carico aumenta la soglia del fringe benefit che si può ricevere dall'azienda: fino a 3mila euro, da gennaio a dicembre 2023. Questi soldi non fanno parte del reddito tassabile per il dipendente e sono detraibili per il datore di lavoro. La somma può includere anche dei soldi "erogati o rimborsati per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale", come spiega il decreto Lavoro.

La cifra può essere versata dall'azienda, quindi, per aiutare a pagare le bollette. Possono rientrare nelle spese in questione solo le bollette riferite a consumi del 2023, non quelle riferite al 2022.

Chi ha diritto al bonus per dipendenti con figli a carico

Il Fisco ha chiarito che possono ricevere il fringe benefit aumentato tutti i lavoratori dipendenti, e anche quelli che ricevono un reddito assimilato a quelli da lavoro dipendente. La condizione è che abbiano figli a carico, "compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati".

Per figli "fiscalmente a carico" si intendono quelli che hanno un reddito non superiore a 2.840,51 euro lordi all'anno. Se hanno meno di 24 anni, questa soglia è alzata a 4mila euro. Per poter ricevere il bonus, il figlio in questione deve essere "fiscalmente a carico" alla data del 31 dicembre 2023. Nel caso di due genitori lavoratori dipendenti, entrambi possono ricevere il fringe benefit per intero, se il figlio è a carico di entrambi.

Come richiedere il bonus fino a 3mila euro

Per ottenere l'agevolazione serve una dichiarazione del lavoratore al datore di lavoro, in cui afferma di avere diritto e indica il codice fiscale del figlio (o figli) a carico. Dato che non c'è un modulo ufficiale da utilizzare, la dichiarazione si può fare in "modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore", basta che poi la documentazione (anche firmata digitalmente) sia conservata in caso di controlli.

Va ricordato che l'azienda non ha mai l'obbligo di erogare il fringe benefit. Come negli altri casi di welfare aziendale, si tratta di una scelta del datore di lavoro. Se il benefit viene pagato, e nel corso dell'anno il figlio risulta non più a carico perché supera la soglia di reddito prevista, questo va comunicato immediatamente all'azienda, che recupererà le somme erogate nelle buste paga successive.