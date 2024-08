video suggerito

Bonus libri 2024-25 per l'inizio della scuola: chi può fare domanda, quando e come Regione per Regione In alcune Regioni si può ancora fare domanda per il bonus libri, ora che l'anno scolastico è alle porte: le lezioni inizieranno tra il 5 e il 16 settembre. Tra queste ci sono Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e Umbria. I bonus sono validi per le scuole secondarie, e i requisiti Isee variano di Regione in Regione.

A cura di Luca Pons

L'anno scolastico 2024/2025 inizierà tra lunedì 5 settembre (in Alto Adige) e venerdì 16 settembre (in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Toscana, Puglia), con molte Regioni a cavallo tra l'11 e il 12 del mese. Insomma, per tutti gli studenti italiani mancano poche settimane alla ripresa delle lezioni, e per molti è già il momento di iniziare a pensare all'acquisto dei libri. In alcune Regioni italiane sono ancora attivi i bonus libri, per l'acquisti di libri di testo e materiale didattico.

Tra queste ci sono Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e Umbria. I bonus sono validi sia per le scuole medie che per le superiori, mentre sono escluse le elementari. Ci sono dei requisiti Isee da rispettare, per chi vuole fare richiesta, e variano di Regione in Regione.

Dove sono attivi i bonus libri 2024/25 per il nuovo anno scolastico

In alcuni casi, le scadenze per fare richiesta e ottenere il bonus libri sono già arrivate – è avvenuto ad esempio in Piemonte e con alcuni degli aiuti offerti in Lombardia. Tuttavia, ci sono Regioni in cui le famiglie hanno ancora la possibilità di chiedere il bonus libri per l'anno scolastico 2024/2025. Come detto, tra queste ci sono: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e Umbria.

Bonus libri in Abruzzo, requisiti e come fare domanda

In Abruzzo, il bonus libri è richiesto agli studenti residenti nella Regione che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado, quindi medie e superiori. Per ottenere il contributo, l'Isee valido non deve essere superiore ai 15.493,71 euro. La richiesta va fatta al proprio Comune, quindi per avere i dettagli bisogna consultare il sito del Comune e verificare che il bando sia già stato pubblicato.

Come richiedere il bonus libri in Campania

In Campania, il bonus libri per il 2024/2025 può essere richiesto da chi frequenta le scuole medie o superiori. Chi fa richiesta sarà inserito in una fascia a seconda del suo livello Isee: la fascia 1, da 0 a 10.633,00 di Isee, e la fascia 2 da 10.633,01 a 13.300,00 euro. Il meccanismo prevede poi che il bonus vada innanzitutto a chi è nella fascia 1, e solo in caso di risorse avanzate anche a chi è nella fascia 2. I bandi verranno emanati dai singoli Comuni, quindi bisogna consultare il sito del proprio o contattare direttamente l'ufficio competente per conoscere i dettagli.

Chi può ottenere il bonus libri in Emilia-Romagna e come

In Emilia Romagna i bonus libri saranno erogati dal Comune di residenza. Possono ottenerli coloro che frequentano la scuola secondaria, ovvero medie e superiori. Le famiglie che fanno richiesta saranno divise in due fasce di Isee: la prima da 0 a 10.632,94 euro, e la seconda da 10.632,95 euro a € 15.748,78euro. Il beneficio sarà erogato con priorità a chi rientra nella fascia 1, e poi eventualmente alla fascia 2. La domanda potrà essere presentata dal 4 settembre al 25 ottobre 2024.

Come fare domanda per il bonus libri in Lazio

Nel Lazio, il bonus libri – che si può usare anche per sussidi didattici digitali e notebook o dizionari – può andare agli studenti che frequentano scuole medie, superiori statali o paritarie. L'Isee deve essere sotto i 15.493,71 euro. La domanda deve essere fatta al Comune, ed è l'amministrazione comunale a stabilire le scadenze per presentarla.

Bonus libri in Lombardia, cosa si può ottenere

In Lombardia il bando per avere un rimborso dei libri di testo è già chiuso, ma altri due sono attivi. Uno, il Buono scuola, sarà aperto in autunno per aiutare con le spese della retta di iscrizione e frequenza, per la scuola sia primaria (elementari) che secondaria (medie e superiori). L'altro, il bando Merito, a sua volta avrà il via in autunno, e sarà rivolto a chi ha ottenuto risultati particolarmente buoni nello scorso anno scolastico. I dettagli saranno comunicati nelle prossime settimane.

Come richiedere il bonus libri in Puglia

In Puglia, il bonus libri è rivolto agli studenti e le studentesse di medie e superiori. L'Isee della famiglia deve essere al di sotto degli 11mila euro, e il limite si può alzare a 14mila euro solamente se la famiglia è numerosa (con tre o più figli). Una prima finestra per presentare le domande si è già chiusa il 31 luglio, ma la seconda e ultima aprirà alle ore 12 del 5 settembre 2024 e resterà aperta fino al 16 settembre, sempre alle ore 12.

Requisiti e come fare domanda per il bonus in Sardegna

In Sardegna il bonus libri può andare agli studenti e le studentesse che frequentano la scuola secondaria, sia di primo grado (le medie) che di secondo grado (le superiori). Il requisito Isee per la famiglia che fa richiesta è fissato entro i 20mila euro. Rispettando la stessa soglia Isee è possibile anche richiedere una borsa di studio, che è allargata anche agli studenti delle scuole elementari. Le informazioni più dettagliate saranno fornite dai Comuni, che gestiscono i bandi.

Chi può fare richiesta per il bonus libri in Sicilia

In Sicilia si potrà chiedere il bonus per avere la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per chi frequenta la scuola secondaria. Questo sarà gestito tramite il Portale cedole librarie ,e per la prima volta coinvolgerà direttamente i Comuni nella gestione e nel pagamento del bonus. Le famiglie che vogliono ricevere il beneficio devono avere un Isee fino a 10.632,94 euro.

Bonus libri in Toscana, requisiti e domanda

In Toscana saranno i singoli Comuni a gestire il bonus libri, che può andare da 130 a 300 a seconda di specifici criteri che verranno stabiliti dalle amministrazioni comunali. In ogni caso, l'Isee di chi fa domanda non dovrà essere al di sopra dei 15.748,78 euro. La richiesta dovrà essere presentata direttamente al Comune entro il 20 settembre 2024.

Come ottenere il bonus libri in Veneto, i requisiti

In Veneto il bonus libri spetta a chi frequenta la scuola secondaria, e possono richiederlo le famiglie con un Isee valido che non supera i 15.748,78 euro. Sarà possibile inviare, direttamente dal sito della Regione, le domande a partire dal 16 settembre 2024. La possibilità di fare richiesta finirà il 18 ottobre.

Chi può richiedere il bonus libri in Umbria e come

In Umbria il bonus libri dovrà essere richiesto al Comune in cui si risiede. Sarà rivolto agli studenti e le studentesse della scuola secondaria, di primo e di secondo grado. La domanda andrà presentata al Comune, che potrebbe fornire un modulo online da compilare. Il tetto del requisito Isee è fissato a 15.493,71 euro. La scadenza ultima per fare richiesta è il 3 ottobre 2024.