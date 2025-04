video suggerito

Bonus auto 2025, incentivi regionali disponibili: come funzionano, come fare richiesta e chi può riceverli In alcune Regioni e Province autonome sono disponibili incentivi auto per il 2025. Sono bonus rivolti a chi vuole comprare un'auto o un altro veicolo che inquina poco. In alcuni casi, è richiesta anche la rottamazione della propria vecchia auto o comunque di un altro mezzo. Ecco dove sono disponibili degli incentivi e come richiederli.

A cura di Luca Pons

In diverse Regioni e Province autonome sono disponibili degli incentivi auto per il 2025. Alcune amministrazioni hanno messo o metteranno a disposizione dei cittadini delle misure che permettono di risparmiare per acquistare un'auto, in alcuni casi con la rottamazione di quella vecchia.

Dato che per il 2025 il ministro del Made in Italy Adolfo Urso ha annunciato che non ci saranno nuovi bonus auto 2025 statali, perché "sono stati inefficaci", per molti cittadini l'unica possibilità al momento restano gli incentivi regionali e provinciali per acquistare auto. Ci sono bonus e promozioni in Lombardia, Veneto, Sicilia, Valle D'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano. Le modalità di presentazione delle domande e chi può fare richiesta cambiano da Regione a Regione.

Incentivi auto 2025 Regione Lombardia dal 3 aprile

Il bonus auto della Regione Lombardia è rivolto alle persone fisiche residenti in Lombardia. Potranno fare domanda da oggi, 3 aprile 2025, fino alle ore 12 del 31 ottobre 2025. La misura ha una quantità di fondi limitata a disposizione: poco più di 23 milioni di euro. Per fare domanda si dovrà accedere al bando specifico dal sito della Regione.

La maggior parte dei soldi (quasi 21 milioni di euro) sono dedicati alla "sostituzione di veicoli inquinanti con autovetture a zero o bassissime emissioni" nuove o comunque immatricolate dopo il 1° gennaio 2024. In questo caso il bonus può andare da 3.500 euro (auto elettrica o a idrogeno) a 1.500 euro (auto diesel oltre Euro 6D). Le richieste si presentano per mezzo dei venditori o concessionari abilitati. È necessario rottamare un'auto fino a benzina Euro 2 o diesel Euro 5.

Altro opzione è un bonus per l'acquisto di un motorino o una moto elettrica. L'importo può andare da 4mila euro (per chi compra una moto e rottama un'auto) a mille euro (per chi compra un motorino e ne rottama un altro). Infine, si può ricevere un incentivo per l'acquisto di un'e-cargobike: vale 1.500 euro, e può salire a 2.500 euro con rottamazione. Per questi due bonus, la richiesta può essere fatta direttamente dalla persona beneficiaria, sempre tramite il sito della Regione.

Veneto, quali bonus auto sono disponibili

Nel caso del Veneto non si parla di un bonus auto per i cittadini, ma solamente per le amministrazioni locali. Il sito della Regione, infatti, riporta un bando per gli enti locali che permette di accedere a contributi da 8mila a 25mila euro, per rottamare veicoli inquinanti e acquistarne altri a basse emissioni.

Ci sono 6,4 milioni di euro di fondi a disposizione. Si potrà fare domanda fino alle ore 12 del 30 aprile 2025, utilizzando la piattaforma online della Regione, e la graduatoria verrà diffusa entro il 15 luglio. È necessario che l'ente sia proprietario del veicolo che ha intenzione di rottamare. In ogni caso, come detto, i singoli cittadini non potranno fare domanda.

Incentivi auto 2025 in Valle d'Aosta

Anche la Valle D'Aosta offre delle agevolazioni. Possono fare richiesta sia gli enti pubblici che le aziende e i normali cittadini. Il contributo è ampio, e si può presentare domanda fino al 31 ottobre 2025. L'importo può variare molto a seconda della rottamazione o meno di un altro veicolo, così come il tipo di mezzo acquistato e le sue emissioni. I dettagli sono disponibili sul sito della Regione.

Tra gli acquisti che permettono di accedere al bonus ci sono i veicoli nuovi a basse emissioni (non più di 70 grammi al chilometro), dal prezzo entro i 60mila euro Iva esclusa; le biciclette a pedalata assistita; i monopattini elettrici che costano almeno 250 euro Iva esclusa; e anche le stazioni di ricarica domestiche.

I mezzi a basse emissioni devono essere nuovo o comunque, se usati, comprati da concessionarie. Quelli nuovi devono essere immatricolati in Valle D'Aosta. È incluso anche il leasing e noleggio a lungo termine. I mezzi a pedalata assistita e i monopattini, così come le stazioni, possono essere acquistati solamente nuovi di fabbrica e non usati. La domanda va fatta sul portale regionale entro 120 giorni dal momento in cui viene emessa la fattura o viene firmato il contratto di leasing.

Chi può usare il bonus auto elettriche in provincia di Bolzano

La Provincia autonoma di Bolzano offre un bonus per l'acquisto, il leasing o il noleggio a lungo termine di veicoli elettrici, l'importante è che è che siano nuovi e non superino il prezzo di 50mila euro (Iva esclusa). Sono incluse anche le biciclette elettriche, ma solo se sono modelli cargo con portata di almeno 150 chili per il trasporto di materiali e merci.

La concessionaria deve fare uno sconto da 2mila euro per le auto elettriche e mille euro per le ibride, prima di calcolare l'Iva. Il bonus vale invece il 30% della spesa per ciclomotori e motoveicoli (fino a mille euro) e per le biciclette cargo (fino a 1.500 euro).

La domanda si può fare prima dell'acquisto, inserendo il prezzo preventivato, dal portale Civis, facendo accesso con Spid o Carta d'identità elettronica. È richiesto anche il pagamento di un'imposta di bolle da 16 euro.

Bonus auto 2025 in Sicilia, attesa per il bando

La Sicilia prevede un bonus auto 2025 per mezzi poco inquinanti, ma il bando non è ancora stato emesso. Si sa che i destinatari saranno le persone fisiche che risiedono in Sicilia, e che saranno inclusi i veicoli di categoria M1 – cioè le auto ‘normali', fino a otto passeggeri. Dovranno essere elettriche o ibride complete, di classe Euro 6. Gli altri dettagli, però, non sono ancora noti. Le ulteriori comunicazioni saranno diffuse dal sito della Regione.