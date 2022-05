Bonus da 200 euro arriva a luglio: esclusi dal beneficio i percettori di Reddito di cittadinanza Novità per il bonus da 200 euro, introdotto dal decreto aiuti: saranno esclusi i percettori del Reddito di citttadinanza.

A cura di Annalisa Cangemi

Con un ulteriore passaggio del decreto aiuti in Consiglio dei ministri, atteso per oggi pomeriggio, il bonus da 200 euro, una tantum, per contrastare gli effetti dell'inflazione, cambia ancora. Nel provvedimento da 14 miliardi di euro, finanziato in gran parte con il prelievo straordinario degli extra profitti delle aziende energetiche, che è stato innalzato al 25%, è previsto un aiuto per lavoratori e pensionati che abbiano un reddito inferiore a 35mila euro annui.

Secondo quanto emerge dall'ultimo bozza del decreto – che era stato varato lunedì ma che tornerà nel pomeriggio in Cdm per aggiustamenti tecnici – il bonus sarà elargito anche ai lavoratori autonomi e ai disoccupati, mentre dovrebbero essere esclusi dal supporto i beneficiari del reddito di cittadinanza. Il sostegno economico arriverà a luglio, probabilmente direttamente in busta paga, con un anticipo da parte dei datori di lavoro, mentre per i pensionati interverrà l'Inps. Mentre per i lavoratori autonomi è prevista la creazione di un fondo ad hoc. La nuova bozza chiarisce che il bonus non si applica invece ai rapporti di lavoro domestico. I datori di lavoro, dei settori pubblico e privato, riconoscono quindi il bonus in via automatica – non è necessario insomma presentare una domanda – e verificano in sede di conguaglio se effettivamente spetta al dipendente oppure no, provvedendo eventualmente al recupero dell'importo.

Bonus per i trasporti: 60 euro per gli abbonati

E sempre nel decreto è contenuto un bonus di massimo 60 euro per gli abbonati ai mezzi pubblici, per lavoratori ma anche studenti con un reddito che non supera i 35mila euro. Per l'erogazione verrà istituito un fondo ad hoc presso il ministero del Lavoro di 100 milioni di euro. Il buono, con l'obiettivo di "mitigare l'impatto del caro-energia", si legge nella bozza, avrà il nome del titolare e potrà essere utilizzato per l'acquisto di un solo abbonamento. Non sarà inoltre cedibile. Un decreto ministeriale, dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, chiarità come sarà possibile fare richiesta del buono e quali procedure si dovranno seguire.