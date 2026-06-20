Bonus condizionatori 2026, come ottenere le detrazioni del 50%: i requisiti per averle senza lavori edilizi

Bonus condizionatori confermato fino al 31 dicembre 2026. La detrazione, accessibile anche senza lavori di ristrutturazione, arriva al 36% delle spese sostenute e sale al 50% per la prima casa. L’agevolazione riguarda impianti ad alta efficienza energetica e richiede il pagamento con bonifico parlante.

L'estate non è ancora ufficialmente iniziata, ma le temperature elevate già registrate in molte città italiane stanno spingendo famiglie e imprese a cercare soluzioni per affrontare il caldo. Il Bonus condizionatori rappresenta un'opportunità per ridurre il costo di acquisto e installazione di nuovi impianti di climatizzazione ad alta efficienza energetica, favorendo al tempo stesso il risparmio energetico e la sostituzione dei sistemi più datati. A chiarirlo è l'Agenzia delle entrate, che conferma per il 2026 la possibilità di accedere alla detrazione anche in assenza di lavori di ristrutturazione edilizia, purché siano rispettati specifici requisiti energetici e fiscali.

Che cos'è il Bonus condizionatori e chi può richiederlo

Il Bonus condizionatori non è un'agevolazione autonoma, ma rientra in due diversi incentivi fiscali: l'Ecobonus e il Bonus ristrutturazioni. Quando non sono previsti interventi edilizi, il beneficio è generalmente collegato alla sostituzione di vecchi impianti con dispositivi più moderni, efficienti e sostenibili dal punto di vista energetico.

Possono accedere all'agevolazione le persone fisiche, i professionisti, le società di persone e di capitali, le associazioni professionali, i condomini, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, gli istituti autonomi per le case popolari e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Le differenze tra Bonus ristrutturazioni ed Ecobonus

Come detto, per ottenere una detrazione fiscale sull'acquisto e l'installazione di un nuovo impianto di climatizzazione esistono due possibilità.

Il Bonus ristrutturazioni si applica nell'ambito di interventi di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione edilizia. In questo caso è possibile detrarre le spese sostenute per l'installazione di climatizzatori a pompa di calore in grado di garantire un miglioramento dell'efficienza energetica dell'immobile.

si applica nell'ambito di interventi di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione edilizia. In questo caso è possibile detrarre le spese sostenute per l'installazione di climatizzatori a pompa di calore in grado di garantire un miglioramento dell'efficienza energetica dell'immobile. L'Ecobonus, invece, riconosce la detrazione solo in caso di sostituzione integrale del vecchio impianto termico con una pompa di calore ad alta efficienza. Il nuovo climatizzatore deve appartenere a una classe energetica superiore e poter essere utilizzato sia per il raffrescamento estivo sia per il riscaldamento invernale.

Per gli interventi che comportano un miglioramento dell'efficienza energetica è inoltre necessario trasmettere la documentazione all'Enea, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. Le schede descrittive degli interventi devono essere inviate entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori attraverso il portale dedicato all'anno di riferimento.

Le aliquote della detrazione: sgravi fino al 50%

La scelta tra Bonus ristrutturazioni ed Ecobonus non incide sulla percentuale della detrazione, ma sui requisiti necessari per accedere all'agevolazione. L'importo dello sgravio dipende infatti dalla tipologia di immobile e dal titolo con cui il contribuente lo possiede. Per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026, la regola generale prevede una detrazione del 36% dell'importo speso. L'aliquota sale però al 50% quando l'intervento riguarda la prima casa.

La disciplina, confermata dalle Leggi di bilancio 2025 e 2026, esclude inoltre gli interventi che prevedono la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie alimentate solamente da combustibili fossili, in linea con l'obiettivo di incentivare tecnologie più efficienti e sostenibili sotto il profilo energetico e ambientale.

Come effettuare il pagamento: attenzione al bonifico parlante

Per ottenere il beneficio fiscale è necessario effettuare il pagamento tramite il cosiddetto bonifico parlante. Nel versamento devono essere indicati il riferimento normativo dell'agevolazione, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, la partita Iva o il codice fiscale dell'impresa che ha eseguito l'intervento e gli estremi della fattura.

L'utilizzo di strumenti diversi, come assegni o contanti, non consente di accedere alla detrazione. La tracciabilità dell'operazione rappresenta infatti un requisito essenziale per consentire i controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Tempo fino a dicembre 2026 per usufruire del Bonus condizionatori

La proroga introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 conferma la possibilità di usufruire dell'agevolazione fino al 31 dicembre 2026 per l'acquisto di climatizzatori a basso consumo energetico, pompe di calore e deumidificatori. Si tratta di una delle principali novità rispetto alla disciplina precedente, perché mantiene in vigore per un ulteriore anno il regime agevolato già previsto nel 2025.