Bonus bollette 2025: fino a 300 euro per le famiglie in difficoltà. A Lecce domande dal 28 luglio

In tutta Italia i Comuni stanno attivando contributi straordinari per aiutare le famiglie a pagare luce e gas. A Lecce, dal 28 luglio, si può richiedere un rimborso fino a 300 euro per le bollette già saldate nel 2024.

Il rincaro dei costi energetici continua a pesare sui bilanci delle famiglie italiane, in particolare su quelle più fragili dal punto di vista economico. Per questo motivo, in diverse città d’Italia si stanno attivando misure straordinarie contro la povertà energetica, con l’obiettivo appunto di sostenere chi fatica a far fronte alle spese di luce e gas. Oltre ai bonus automatici previsti a livello nazionale (come il contributo straordinario di 200 euro in bolletta per chi ha un ISEE sotto i 25mila euro), molti Comuni stanno avviando bandi specifici, con contributi una tantum pensati per il contesto locale.

Il caso di Lecce: bonus fino a 300 euro per le bollette già pagate

Tra le iniziative attive, spicca quella del Comune di Lecce, che ha stanziato un contributo economico straordinario una tantum per aiutare le famiglie residenti che hanno sostenuto costi per energia elettrica e gas nel corso del 2024. Si tratta di un rimborso diretto, con un importo massimo di 300 euro complessivi (150 euro per la luce e 150 euro per il gas), che sarà erogato in un’unica soluzione direttamente sul conto corrente del beneficiario.

Chi può richiedere il contributo

Possono presentare domanda:

le famiglie in condizioni economiche di vulnerabilità;

i nuclei numerosi (con almeno quattro figli a carico);

i nuclei con una o più persone con disabilità.

È importantissimo che:

le utenze siano intestate al richiedente o a un convivente;

le bollette siano già state pagate e riferite all’abitazione di residenza;

la famiglia abbia beneficiato dei bonus sociali nazionali su luce e gas.

I parametri per la selezione: dall'ISEE alla situazione lavorativa

Le domande non saranno accolte in ordine di arrivo, ma valutate secondo una graduatoria a punti, sulla base di tre parametri:

1. Fascia ISEE (fino a 30 punti):

Fino a € 4.765 → 30 punti

Fino a € 9.530 → 15 punti

Fino a € 20.000 → 10 punti (solo per famiglie numerose)

2. Composizione familiare (fino a 35 punti):

Nucleo monogenitoriale → 15 punti

Coppia con figli → 10 punti

+3 punti per ogni minorenne

+1 punto per ogni maggiorenne

+3 punti per ogni persona con disabilità

3. Situazione lavorativa del richiedente (fino a 15 punti):

Disoccupato senza altri sostegni → 15 punti

Inoccupato → 15 punti

Pensionato → 15 punti

Come inviare la domanda per il bonus

Le domande vanno inviate esclusivamente via PEC, dal 28 luglio al 30 settembre 2025, all’indirizzo: protocollo@pec.comune.lecce.it. Nell’oggetto della PEC deve essere riportata la dicitura: “RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM PER CONTRASTO ALLA POVERTÀ ENERGETICA – SPESE SOSTENUTE ANNO 2024”. È poi necessario utilizzare il modulo ufficiale disponibile sul sito del Comune e allegare la documentazione richiesta: attestazione ISEE; bollette pagate e copia del documento di identità.

Le iniziative nel resto d'Italia

L’iniziativa di Lecce si inserisce in un panorama più ampio: a livello nazionale è attivo un bonus straordinario per le bollette, introdotto con il Decreto Bollette 2025. Questo contributo è:

automatico, senza necessità di domanda;

destinato a chi ha un ISEE fino a 25.mila euro;

erogato direttamente in bolletta, a partire dai mesi estivi.

Per chi ha un ISEE inferiore a 9.530 euro (o 20mila in caso di famiglie numerose), il bonus si cumula a quello sociale già previsto, per un rimborso complessivo fino a 500 euro.