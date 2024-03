video suggerito

Bonus bollette 2024, addio al contributo straordinario per la luce: chi pagherà di più dal 1 aprile Il bonus straordinario che veniva erogato insieme al bonus sociale per le bollette della luce finirà da aprile 2024. Per il resto dell'anno, chi ne ha diritto riceverà solo il bonus ordinario. Il contributo spetta a chi ha un Isee sotto i 9.530 euro, e non è necessario fare domanda ma solo avere un Isee aggiornato.

A cura di Luca Pons

A partire da aprile 2024, nelle bollette dell'elettricità non ci sarà più il contributo straordinario che si somma al bonus sociale luce. Il bonus aggiuntivo era stato prolungato dal governo Meloni con la legge di bilancio dello scorso dicembre, ed è stato attivo negli ultimi tre mesi dell'anno scorso e nei primi tre mesi del 2024. Ma adesso, come previsto, arriva al termine, dato che la misura non è stata rinnovata dal governo. Continuerà la versione base del bonus sociale, il cui importo è deciso dall'Arera (l'agenzia pubblica che si occupa di energia) e dipende dal numero di componenti della famiglia. Chi ne beneficia, quindi, riceverà uno sconto più ridotto rispetto a quanto avvenuto finora, e con tutta probabilità vedrà un aumento in bolletta. Dall'inizio dell'anno sono anche diventati più stringenti i requisiti Isee.

Come cambiano gli importi del bonus straordinario per le bollette da aprile

Gli importi saranno questi, da aprile fino alla fine dell'anno: se la famiglia è composta da una o due persone, lo sconto con il bonus sociale sarà di 11,70 euro al mese; se i componenti sono tre o quattro lo sconto sarà di 15 euro al mese, mentre se in famiglia ci sono più di quattro persone sarà di 16,50 euro al mese. Nei primi tre mesi dell'anno a questi importi si era aggiunto anche il bonus straordinario che è valso circa 25 euro al mese per le famiglie da uno o due componenti, circa 35 euro al mese per le famiglie da tre o quattro persone e circa 38 euro al mese per le famiglie con oltre quattro componenti. In più, per chi riceve il bonus social elettricità per motivi di disagio fisico l'importo si basa anche sul consumo e sulla fascia di potenza.

Quali sono i requisiti Isee per il bonus sociale

Per quanto riguarda i requisiti, dall'inizio dell'anno sono tornati i vecchi criteri. Rispetto agli anni scorsi, quindi, la platea si è già ridotta decisamente. L'anno scorso, infatti, ottenevano il bonus sociale per le bollette tutti coloro che avevano un Isee fino a 15mila euro, mentre per le famiglie con almeno quattro figli a carico questa soglia saliva a 30mila euro. Quest'anno, invece, bisogna avere un Isee sotto i 9.530 euro, e le famiglie numerose possono arrivare al massimo a 20mila euro. Tuttavia, come specifica l'Arera, chi nel 2023 prendeva il bonus sociale e quest'anno è stato tagliato fuori ottiene ancora il bonus, ma ridotto del 20%. Bisogna specificare che chi ottiene il bonus per disagio fisico non deve rispettare criteri di Isee.

Non è necessario fare domanda per i bonus bollette

Per quanto riguarda le domande, i bonus sociali bollette non prevedono la necessità di fare richiesta. Vengono assegnati a chi ha un Isee abbastanza basso, quindi è necessario avere un Isee aggiornato per poterli ottenere, ma per il resto la procedura è automatica e gli sconti si trovano direttamente in bolletta. Al contrario, chi vuole il bonus per disagio fisico deve presentare domanda al proprio Comune di residenza.