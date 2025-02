video suggerito

Bonus bebè 2025, in arrivo la Carta nuovi nati fino a 1200 euro: a chi spetta e come richiederla La Legge di Bilancio 2025 avrebbe ampliato e reso più accessibile la Carta per i nuovi nati, conosciuta anche come Bonus bebè, un contributo economico di 1200 euro, destinato alle famiglie con figli nati, adottati o in affido dal 2025. L'importo della misura è stato aumentato e potrà essere utilizzato per acquistare beni essenziali per la prima infanzia.

A cura di Francesca Moriero

A partire dal 2025, le famiglie con bambini piccoli potranno beneficiare della Carta per i nuovi nati, conosciuta anche come Bonus bebè, un sostegno economico di 1200 euro, pensato per coprire le spese dei primi anni di vita, come alimenti, pannolini e vestiti. Questa misura, che in passato rientrava nell'Assegno unico, ha ora una dotazione di 330 milioni di euro per il 2025, con un incremento previsto a 360 milioni nel 2026. La Carta potrà essere utilizzata fino al terzo anno di vita del bambino e per richiederla bisogna rispettare determinati requisiti.

A chi spetta il bonus bebè: i requisiti per ottenere la Carta nuovi nati

La Carta è destinata alle famiglie con bambini nati, adottati o in affido a partire dal 1° gennaio 2025, a condizione che vengano rispettati alcuni requisiti:

Residenza in Italia di almeno uno dei genitori;

ISEE familiare fino a 40mila euro annui;

Non ci sono limiti legati alla condizione lavorativa: possono richiederla anche disoccupati e lavoratori autonomi.

Come richiedere la Carta per i nuovi nati

Per ottenere la Carta, sarà necessario presentare domanda tramite il portale INPS o presso i Caf convenzionati. I passaggi principali sono:

Verificare l'ISEE familiare aggiornato;

Compilare la richiesta online sul sito dell'INPS o con l’aiuto dei Caf;

Dopo l'approvazione, la Carta verrà spedita a domicilio o potrà essere ritirata in un ufficio postale.

L'INPS dovrà ancora pubblicare una circolare con tutti i dettagli della procedura. Le domande potranno essere inviate a partire da fine marzo 2025.

Quanto vale e come viene erogata la Carta per i nuovi nati

La Carta è nominativa e ha un importo di 1.200 euro, aumentato rispetto ai mille euro dell'anno scorso. Viene distribuita come una tantum, quindi non si ripete ogni anno e sarà emessa da Poste Italiane o da istituti bancari aderenti. Il contributo verrà poi erogato nel mese successivo alla nascita, adozione o affido e non sarà considerato ai fini del calcolo del reddito imponibile.

Cosa si può acquistare con il bonus bebè 2025

La Carta potrà essere usata solo presso negozi convenzionati, sia online che fisici, per l'acquisto di beni di prima necessità, tra cui:

Alimenti per neonati e bambini;

Pannolini, salviettine e prodotti per l'igiene;

Abbigliamento per la prima infanzia.

Fino a quando è valida la Carta per i nuovi nati

La Carta potrà essere utilizzata fino al terzo anno di vita del bambino. Nel caso di adozione o affido, il limite è di tre anni dall'ingresso in famiglia.

Perchè la Carta per i nuovi nati è un incentivo contro il calo delle nascite

Questa iniziativa nasce anche come risposta al calo demografico in Italia: secondo i dati ISTAT, infatti, solo nel 2023 sono nati 379.890 bambini, cioè 13mila in meno rispetto al 2022 (-3,4%). Il numero medio di figli per donna è sceso da 1,24 nel 2022 a 1,20 nel 2023, vicino al minimo storico del 1995 (1,19 figli per donna). A livello globale, insomma, l'Italia è tra i Paesi con il minor tasso di natalità, superata solo da Corea del Sud (0,8 figli per donna) e Singapore (1,1).

Quali sono gli altri aiuti per le famiglie

Oltre alla Carta per i nuovi nati, la Legge di Bilancio 2025 prevede altre misure di sostegno:

Bonus asilo nido : destinato alle famiglie con ISEE fino a 40mila euro; l'importo è di 3.600 euro per chi ha un secondo figlio sotto i 10 anni; scende a 1.500 euro per chi ha un ISEE superiore a 40mila euro.

: destinato alle famiglie con ISEE fino a 40mila euro; l'importo è di 3.600 euro per chi ha un secondo figlio sotto i 10 anni; scende a 1.500 euro per chi ha un ISEE superiore a 40mila euro. Social card "Dedicata a te" : per famiglie con almeno 3 persone e ISEE fino a 15mila euro, rifinanziata con 500 milioni di euro.

: per famiglie con almeno 3 persone e ISEE fino a 15mila euro, rifinanziata con 500 milioni di euro. Detrazioni fiscali maggiorate : per famiglie numerose.

: per famiglie numerose. Congedo parentale potenziato: che diventa strutturale con un’indennità fino all'80% dello stipendio per tre mesi, da utilizzare entro il sesto anno di vita del bambino.