Manovra 2025, tutti i nuovi bonus contenuti nella legge di bilancio del governo Meloni La manovra 2025 è stata approvata definitivamente al Senato. Nel testo della legge di Bilancio sono stati inseriti diversi bonus, per alleggerire le spese delle famiglie. Alcune agevolazioni sono state confermate e rafforzate, altre sono state introdotte per la prima volta: si va dal potenziamento del bonus nido e alla conferma del bonus ristrutturazioni a misure nuove, come il bonus nuovi nati per incentivare le nascite e un bonus per cambiare gli elettrodomestici obsoleti.

A cura di Annalisa Cangemi

La manovra 2025, che vale 30 miliardi, di cui oltre 17 sono assorbiti dagli interventi su cuneo e Irpef, è stata approvata anche al Senato, dove il testo è arrivato praticamente blindato. I tempi dell'esame a Palazzo Madama sono stati compressi, proprio per evitare l'esercizio provvisorio: dopo un passaggio-lampo in commissione Bilancio a Palazzo Madama, che ha visto anche le insolite dimissioni del relatore Fdi Guido Liris, la finanziaria è approdata in Aula senza mandato. Dopo la richiesta di fiducia da parte del governo la manovra ha ottenuto oggi il via libera definitivo dell'Aula. Vediamo tutti i bonus contenuti nel testo, tra riconferme, come il bonus psicologo e il bonus ristrutturazioni, e misure nuove, come il bonus nuovi nati e il bonus elettrodomestici.

Bonus nuovi nati e incentivi per le famiglie in Manovra

Per il 2025 per le famiglie arriva una novità: si tratta della ‘Carta per i nuovi nati', che assicura 1.000 euro ai genitori con Isee entro i 40mila euro. Tra le altre misure a sostegno dei nuclei familiari per il 2025, c'è la carta ‘Dedicata a te'. Inoltre nel computo delle detrazioni si terrà conto del numero dei familiari a carico: più numerosi sono i componenti della famiglia, maggiori sono gli spazi per le detrazioni fiscali. Si allargano poi i congedi parentali all'80%, per tre mesi invece degli attuali due. E sempre nel pacchetto famiglia è stato inserito il bonus per le attività extra-scolastiche dei giovani da 6 a 14 anni in nuclei con reddito Isee fino a 15mila euro: sarà il fondo ‘dote famiglia', con 30 milioni per il 2025, ad erogare il contributo ad associazioni, società sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore.

Bonus asili nido rafforzato

Nel 2025 è stato rafforzato il bonus per gli asili nido per genitori di bambini di età inferiore a tre anni: l'agevolazione è stata estesa a tutti quelli che hanno Isee fino a 40mila euro, e non solo a coloro che hanno un altro figlio sotto i 10 anni.

Confermato il bonus psicologo nel 2025

È stato confermato e rafforzato il bonus psicologo: nel 2025, ci saranno 1,5 milioni in più da distribuire per i rimborsi delle sedute. Con la manovra inoltre è stato istituito il Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore delle studentesse e degli studenti: prevista una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 18,5 milioni di euro a decorrere dal 2026, per l’attivazione, in via sperimentale, di presidi territoriali di esperti psicologi a supporto delle istituzioni scolastiche, finalizzati a fornire il servizio di sostegno psicologico alle studentesse e agli studenti.

Bonus elettrodomestici in Manovra

Con la legge di Bilancio arriva il bonus per la sostituzione degli elettrodomestici obsoleti con altri più green: il contributo arriva al massimo al 30% del costo dell'elettrodomestico e in misura non superiore a 100 euro per apparecchio, elevati a 200 se l'Isee è sotto i 25mila euro. In ogni caso, ogni nucleo familiare potrà beneficiare del contributo per un solo elettrodomestico. Per finanziare il contributo, è istituito un fondo pari a 50 milioni di euro per il 2025 presso il ministero delle imprese e del Made in Italy.

Stop bonus caldaie

Stop al bonus per l'acquisto di caldaie a gas. È arrivato con un emendamento, approvato nel corso dell’esame in commissione, una stretta sulle caldaie alimentate a combustibili fossili che non potranno essere più portate in detrazione. Nonostante lo stop agli sconti fiscali, le caldaie potranno essere vendute ancora fino al 2040.

Bonus mobili per arredo fino a 5mila euro

Il bonus mobili viene confermato al 50%, per l'acquisto di arredo fino a 5mila euro. Mentre salta il bonus quello per rimettere a verde terrazze e giardini.

Bonus ristrutturazioni

Confermato per il 2025 il bonus per ristrutturare casa: l'agevolazione viene confermata al 50%, con tetto di spesa invariato a 96mila euro, ma solo per il 2025 e solo per le prime case. Dalle seconde case lo sconto cala al 36%, con tetto di spesa ridotto a 48mila euro. Dal 2026 le aliquote scendono al 36% anche per le prime case e al 30% per le seconde. A meno che non arrivi una proroga con la manovra del prossimo anno.

Bonus affitti

Con la legge di Bilancio arriva lo stanziamento di 10 milioni di euro per il 2025 e 20 milioni per il 2026 per la morosità incolpevole, ovvero in favore di chi non riesce più a pagare l'affitto per cause sopravvenute come la perdita del lavoro.